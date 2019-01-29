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Чешская компания INFOBUS инвестирует в белорусский рынок

Чешская компания INFOBUS инвестирует в белорусский рынок

Илья Кириллов 62 0
2 февраля в Гродно (Республика Беларусь) состоится конференция с участием руководства «Белтранскома» и международного холдинга INFOBUS со штаб-квартирой в Праге.
Чешская компания INFOBUS инвестирует в белорусский рынок

На конференции состоится представление INFOBUS HOLDING в роли европейского инвестора на белорусском рынке. Кроме того, на ней будет проведено стратегическое планирование деятельности «Белтранскома» в составе холдинга, сообщается в пресс-релизе INFOBUS.

Ранее INFOBUS HOLDING объявил о присоединении ОДО «Белтранском». Договор был подписан 26 сентября 2018 года. Это событие, как отмечается в пресс-релизе, «путем внедрения в систему уникальных инструментов» «увеличит предложение новых европейских направлений и предоставит широкий выбор способов покупки билетов клиентам».

Компания «Белтранском» основана в 1991 году в Минске Эдуардом Титковым. Занимается разработкой программного обеспечения продажи автобусных билетов. Система продажи БТК установлена на 153 автовокзалах и автостанциях Беларуси. В нее внедрены 1 900 перевозчиков, которые выполняют более 35 000 внутренних и международных рейсов. Билеты также доступны в Интернете и в терминалах самообслуживания.

Компания INFOBUS основана в 1999 году в Праге Григорием Кущем. Специализируется на продаже электронных билетов по всему миру на все виды транспорта. В 2005 году INFOBUS разработала собственную систему Global Distribution System (GDS) – BusSystem, на базе которой предоставляет перевозчикам возможность личного администрирования рейсов, успешно развивает сеть агентов по продаже билетов, а также позволяет клиентам покупать билеты в любом уголке планеты. Благодаря многолетней работе и приобретенному опыту в транспортной отрасли, INFOBUS является партнером более 350 международных транспортных предприятий, объединяет 37 000 городов, предлагая свыше 50 000 рейсов. На сегодняшний день холдинг имеет представительства в Чехии, Украине, России и Беларуси.

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Темы
транспорт Чехия инвестиции
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