Открылась регистрация на четвертый конкурс «Серебряный Лучник — Чехия»

12 апреля в Бржевновском монастыре было объявлено о начале регистрации участников конкурса «Серебряный Лучник — Чехия», который в 2019 году пройдет в четвертый раз. Торжественная церемония награждения состоится 31 октября в 18:00 в Терезианском зале, названном в честь посетившей монастырь Марии Терезии.

Монастырь был основан в 993 году. Решение о создании первого чешского аббатства бенедиктинцев принял епископ Войтех Пражский. Князь Болеслав II поддержал епископа, и, как утверждает предание, они встретились на бревне, перекинутом через ручей в качестве мостика. Отсюда и название аббатства — Бржевновский монастырь. С 1045 года святым покровителем монастыря является его основатель Святой Войтех.

Но что же связывает этот монастырь и российско-чешские отношения? Организаторы премии «Серебряный Лучник — Чехия» каждый раз, проводя ее в очередном архитектурном шедевре Праги, находят связующую нить, накрепко протянувшуюся между народами. По словам выступавшего на пресс-конференции Йиржи Клапки, председателя чешской ассоциации русистов, епископу Войтеху приписывают авторство старинной чешской песни «Господи, помилуй нас!», которая была переведена на русский язык и исполняется в России и по сей день.

В пресс-конференции принял участие исполняющий обязанности представителя Россотрудничества в Чешской Республике Андрей Кончаков. Он отметил, что его организация совместно с дирекцией конкурса поддерживает проекты тех, кто, несмотря на формируемые стереотипы и трудности, старается укрепить дружеские связи между Россией и Чехией. Один из примеров такой работы — недавно открывшаяся выставка русской живописи из чешских собраний в Находской галерее. Нынешняя экспозиция посвящена ретроспективной выставке русского искусства, состоявшейся в Праге в 1935 году. Тогда одновременно было показано 450 работ русских художников.

На пресс-конференции выступил главный куратор коллекции Пражского Града искусствовед Ярослав Сойка, который недавно вновь стал изучать русский язык. Он отметил, что не ищет, что разделяет наши народы, а, наоборот, старается найти что-то общее. Идея начать изучать русский язык возникла у него после организации знаменитой выставки «Сокровища Пражского Града», которая с успехом прошла в московском Историческом музее в 2017 году. По словам искусствоведа, в Пражском Граде особое внимание уделяют планируемой выставке Андрея Рублева. При благоприятном стечении обстоятельств она состоится уже этой осенью. Сейчас ведутся переговоры с Третьяковской галереей и с музеем Андроникова монастыря.

Организатор премии Елена Сорокина привела немного статистики. Всего за три года существования премии жюри рассмотрело 87 проектов. В конкурсе открыто пять номинаций. Наиболее популярна номинация «Межкультурные коммуникации», в которой за три года было представлено 30 проектов. В жюри конкурса входят 18 человек, специалистов в области российско-чешских отношений. Регистрация для участия в конкурсе, которая открылась сегодня, продлится до 1 октября. Все участники смогут принять участие в торжественной церемонии с уникальной концертной программой и фуршетом.

Регистрация ведется на сайте www.lukostrelec-pr.cz