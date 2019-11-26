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Российские звезды кино приняли участие в закрытии Flash Film Festival в Праге

Российские звезды кино приняли участие в закрытии Flash Film Festival в Праге

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25 ноября в Праге завершилась самая масштабная и представительная неделя российского кино Flash Film Festival. Гостями церемонии закрытия стали звезды отечественного кино и молодые таланты: Светлана Немоляева, Алексей Чадов, Егор Баранов, Лукерья Ильяшенко, Ян Цапник, Даниил Муравьев-Изотов, Самвел Мужикян.
Российские звезды кино приняли участие в закрытии Flash Film Festival в Праге

Более 20 отечественных фильмов были показаны за время кинофорума в чешской столице, а также в Карловых Варах. Сеансы прошли при полных залах: зрители выстраивались в очереди за билетами, сидели на ступеньках кинозалов и подолгу не отпускали создателей картин во время обсуждений после показов.

Flash Film Festival был организован кинокомпанией «Фреш-Фильм» при поддержке Министерства культуры РФ и под патронатом Посольства Российской Федерации в Чешской Республике.

«Мы знали, что чешский зритель любит российское кино, но даже не могли представить, что на наших показах будут такие аншлаги, — говорит продюсер фестиваля Армен Ананикян. — Никогда прежде в Чехии, а может быть, и вообще где-то за границей не было настолько всеобъемлющего фестиваля, показывающего весь спектр современной отечественной киноиндустрии – от крупнейших блокбастеров до шедевров авторского кино. Мы вместе с создателями фильмов были очень тронуты приемом зрителей: это не были дежурные аплодисменты до и после сеанса, это были сопереживание героям картин и искренняя симпатия к тем, кто подарил возможность перенестись в миры наших фильмов. Мы лишний раз убедились, что наши кинематографисты работают на высоком международном уровне, поэтому такие недели российского кино необходимы и для зрителей в других странах, и для развития нашей индустрии».

Особо тепло в Чехии был встречен фантастический блокбастер «Кома» режиссера Никиты Аргунова и продюсеров Армена Ананикяна, Сарика и Гевонда Андреасянов, мировая премьера которого прошла после церемонии открытия Flash Film Festival. Лента продемонстрировала кассовый потенциал благодаря яркой режиссуре, захватывающей истории и современным компьютерным спецэффектам. После показа зрители охотно делились своими впечатлениями, высказывая мнения, что картина обязательно станет хитом и что она обязательна должна выйти в широком прокате в Чехии.

По результатам показов оргкомитет Flash Film Festival вручил призы в следующих номинациях:

приз «Содействие» за неоценимую поддержку и содействие в организации фестиваля Flash Film Festival — Посольству Российской Федерации в Чешской Республике;

приз «Содействие» за помощь в организации и проведении программы Flash Film Festival в Карловых Варах 
— Генеральному консульству России в Карловых Варах;

приз «Содействие» за неоценимый вклад в формирование программ Flash Film Festival — генеральному директору кинокомпании «КароПремьер», заслуженному работнику культуры РФ, почетному кинематографисту  Алексею Рязанцеву;

приз «За верность киноискусству» — народной артистке, лауреату многочисленных театральных и кинопремий Светлане Немоляевой.

Специального приза дирекции Flash Film Festival «Вдохновение фестиваля» была удостоена киновед, сценарист, руководитель программ Московского международного фестиваля Ирина Павлова.

Приз «Творческая победа» получил исполнитель главной роли в фильме режиссера Сарика Андреасяна «Робо», юный актер Даниил Муравьев-Изотов. 

Приз «За блеск таланта» был вручен актеру Яну Цапнику.

Приз «Зрительское признание» был присужден режиссеру фильма «Одесса» Валерию Тодоровскому, приз зрительских симпатий — фильму режиссера Клима Шипенко «Текст».

Завершила фестиваль премьера фантастической ленты «Аванпост», ставшей одним из лидеров российского проката в прошедший уик-энд. Фильм представили генеральный директор компании «КароПрокат» Алексей Рязанцев, режиссер Егор Баранов, актеры Алексей Чадов и Лукерья Ильяшенко.

Многочисленные зрители Flash Film Festival подтвердили высокий интерес к российскому кино в мире и признались, что будут с нетерпением ждать новых встреч с российскими кинематографистами.

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Темы
кино кинорежиссёры фестиваль
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