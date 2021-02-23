На портале 420on cтартовал новый проект «Добрые zprávy»

Ленты информационных порталов пестрят информацией о коронавирусе и последствиях пандемии. Аварии, кризис, политические скандалы — все это правда жизни, которая ежедневно портит настроение читателям. Но ведь есть и другие новости!
«Добрые zprávy» — это новый проект 420on, который появился на свет благодаря Константину Новикову и Алексею Кольва. Авторы вдохновились творчеством своего друга Андрея Маркова, который делится со зрителями добрыми новостями Беларуси.
На канале «420on.cz – Чехия Онлайн» уже появился первый выпуск «Добрых zpráv», который должен обратить внимание зрителей на интересные или удивительные события, которые случились в Чехии за последнее время.
Мы не можем отказаться от публикации актуальных, хоть и не всегда приятных, новостей, но мы можем напомнить читателям о том, что жизнь состоит, в том числе, из миллиона забавных мелочей.
Приглашаем вас посмотреть новый выпуск! Делитесь мнением в комментариях — обратная связь помогает нам стать лучше.