HOME REAL ESTATE открывает предпродажи в резиденции PROSECKÁ VYHLÍDKA. Малометражные апартаменты вблизи центра Праги рядом с лесом

Цены от 2 150 000 крон. Идеальная инвестиция в недвижимость возле Просецкой смотровой площадки рядом с лесом и недалеко от метро.

Уникальный проект Prosecká Vyhlídka расположен на углу улиц Prosecká и Na Rozhraní в Праге 9. Prosek – это жилой район, который за последние годы претерпел значительные изменения. В этом месте и его ближайших окрестностях есть все необходимое для жизни, включая образовательные и медицинские учреждения, магазины и рестораны.

Малометражная недвижимость в историческом доме

Проект Prosecká vyhlídka представляет собой реконструкцию существующего трехэтажного здания, где изначально располагалась гостиница. В рамках реконструкции дом будет полностью приспособлен для длительного проживания в квартирах, которые будут зарегистрированы как «ubytovací jednotky» из-за небольшого метража. Всего в предложении 46 объектов, площадью от 13 до 47 м2.

Небольшой метраж обеспечивает низкую закупочную цену. Размер компенсирует благоустройство для жильцов дома – оно будет включать в себя общие для всех прачечную и сушилку, навес для велосипедов, также будут кладовые.

Окна квартир обращены либо на улицу, либо во двор, где также можно купить парковочное место.

Определение «Ubytovací jednotky»

Ubytovací jednotky — объекты для размещения (мы также можем встретить обозначения «апартаменты» или «студии») — это недвижимость квартирного типа, которая по каким-либо причинам не может быть одобрена в качестве жилой единицы, но подходит для краткосрочной и долгосрочной аренды.

Интересный вариант инвестирования с выгодной доходностью

Самым большим преимуществом ubytovací jednotky является их более низкая покупная цена, что обусловлено их статусом в кадастре недвижимости, а также их небольшой площадью. В связи с тем, что покупная цена квартиры является производной от цены за 1 м2, ubytovací jednotky можно купить по значительно более низкой цене.

Тем не менее размер арендной платы за эти две единицы будет в среднем одинаковым, и квартира 1+кк всегда будет сдаваться на рынке по похожей цене. В результате годовой доход будет значительно выше для ubytovací jednotky. В реальном выражении доходность может составлять и около 6-7% в год.

Законодательство

Согласно действующему законодательству, ubytovací jednotky пригодны для сдачи внаем под жилье и в них можно указать постоянное место жительства. Таким образом, такая аренда не имеет практических недостатков для арендатора. При этом оформить ипотеку на такое имущество можно так же, как и на жилую единицу, и для его получения необязательно закладывать другое имущество.

Выгодные инвестиции

Ubytovací jednotky подходят для собственного долгосрочного жилья, а также для инвестиций из-за расположения в непосредственной близости от природы с хорошим доступом к общественному и автомобильному транспорту.

В связи с повышенным спросом на выгодные инвестиции в более низких ценовых категориях проекты с жилыми помещениями на выкуп — относительно новое явление.

Преимуществом проекта Prosecká vyhlídka в Праге является место с уникальной атмосферой и отличной доступностью, а также небольшое количество квартир, что обеспечит небольшую конкуренцию на рынке аренды для владельцев.

Резиденция Prosecká Vyhlídka, как следует из названия, расположена в районе Прага 9, на местности Просек. Очень хорошая транспортная доступность, магистральные улицы Просецка и Высочанска или метро «С» — Просек. Есть вся инфраструктура, школа, детский сад, торговый центр, детская площадка и поликлиника. Чтобы отдохнуть на природе вы можете отправиться в парк Дружбы, прогуляться по Просецким скалам и по другим окрестностям.

Проект находится по адресу Prosecká 73/68, Praha 9 — на углу улиц Prosecká и Nahraniční. Дорога до центра Праги на автомобиле занимает до 15 минут, дорога общественным транспортом — до 20 мин.

Комментарий застройщика

Фонд недвижимости и инвестиций VERTEX FUND, a.s. предлагает 46 квартир от 19 м2.

Среднего инвестора также могут заинтересовать коммерческие помещения с намерением в будущем обслуживать, в том числе, жителей Prosecká Vyhlídka.

Расстояние до метро в 700 м и возможность парковки во дворе обеспечат максимальный комфорт не только для сотрудников или студентов, которые живут за Прагой. Проект с видом на виноградники в камерном проекте в тихой части старого Просека может быть профинансирован за счет ипотечного кредита, который всем вышеперечисленным застройщикам оформляет в кратчайшие сроки компания HYPOASISTENT s.r.o.

VERTEX FUND готовит и другие подобные проекты в отношении основной стратегии соблюдения ценностей социально-ответственного инвестирования (ESG) — эргономика, устойчивость, управление.

«Устойчивое развитие в компаниях приобретает совершенно новое измерение, речь идет не столько о разработке стратегии ESG, оценке рисков и возможностей в развитии, сколько об изменении бизнес-модели и общей стратегии компании в связи с меняющейся средой, приоритетами и покупательским сегментом.



Частью нашей ESG-политики VERTEX FUND является тщательная проверка, в ходе которой мы подробно анализируем конкурентные преимущества или риски проекта в отношении ESG, определяем возможные ключевые показатели эффективности, которые хотим измерить с течением времени, а также влияние ESG на возможную ценность для будущего покупателя. В настоящее время мы также ищем варианты рекреационных объектов для последующей реконструкции. Мы расширяем свою деятельность по всей Чешской Республике и диверсифицируем риск инвестирования в один крупный проект, в идеале ограничиваясь количеством до 50», — говорит соучредитель фонда с 15-летним опытом развития Карина Тохтарова (Karina Tochtarová, LinkedIn).

HOME REAL ESTATE S.R.O.

Тел.: 777 951 799

Email: [email protected]

Сайт: https://proseckavyhlidka.cz/