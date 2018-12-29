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Молодежная сборная России по хоккею обыграла Чехию со счетом 2:1

Молодежная сборная России по хоккею обыграла Чехию со счетом 2:1

Maria Rogatneva 547 0
29 декабря команда Валерия Брагина обыграла сборную Чехии. Сборная России одержала уже 2-ю победу на молодежном чемпионате мира – 2019 в Ванкувере.
Фото: Федерации Хоккея России (fhr.ru)
Молодежная сборная России по хоккею обыграла Чехию со счетом 2:1

Молодежная сборная России одержала победу над Чехией со счетом 2:1 в матче группы А на молодежном чемпионате мира в Канаде. Первый гол забил Артем Галимов на 17-й минуте, второй – Николай Коваленко на 35-й. Стоит отметить, что обе шайбы были заброшены в меньшинстве. На 35-й минуте Яхим Конделик размочил счёт. Матч посетили почти 15 тысяч зрителей.

После окончания игры во время рукопожатия нападающий сборной России Василий Подколзин повздорил с форвардом чехов Якубом Лауко, дело едва не закончилось дракой. В концовке первого периода Лауко грубо атаковал Подколзина, толкнув его на борт, за что получил малый штраф.

Это уже вторая победа сборной России на чемпионате. Первая была над Данией со счетом 4:0.

Следующий матч на МЧМ-2019 россияне проведут 31 декабря, соперником станет сборная Швейцарии.

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Темы
спорт сборная Чехии по хоккею хоккей Чехия Россия
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