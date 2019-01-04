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«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Info Portal 522 0
Утверждается, что за российского легионера клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить около 5 миллионов евро
Фото: «Спорт-Экспресс»
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

 

Петербургский «Зенит» предметно интересуется нападающим футбольного клуба «Млада Болеслав» Николаем Комличенко, пишут «Невские новости».


По словам источника издания, подписать россиянина, права на которого принадлежат «Краснодару», планируется в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что петербуржцы готовы заплатить за 23-летнего футболиста около 5 миллионов евро. Эта сумма включает в себя не только сумму трансфера, но и досрочное расторжение арендного соглашения с чешской командой. При этом известно, что «Краснодар» не собирается возвращать Комличенко из аренды этой зимой, но видит в нем в перспективе футболиста основного состава.


Комличенко выступает в чемпионате Чехии второй сезон. Прошлый он отыграл за «Слован» из Либерец, а в текущем провёл за «Млада Болеслав» в первенстве ЧР 18 матчей, отдал 4 голевых передачи и оформил два хет-трика. В итоге россиянин забил 18 голов и с отрывом в семь мячей возглавил гонку бомбардиров.
«Он превратился в убийцу. Если вы хоть на секунду оставите его без внимания и дадите пространство, он забьет», - цитирует «Спорт-Экспресс» главного тренера «Славии" Йиндржиха Трпишовски, под руководством которого Комличенко играл в «Словане».


Правда, самому «МБ» голы Николая не помогают высоко подняться в турнирной таблице (хотя больше в лиге забили только "Славия" и "Яблонец»): «Млада Болеслав» застрял на десятом месте, подчеркивает «Спорт-Экспресс».


Transfermarkt.de оценивает трансфертную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Наряду с «Зенитом» за футболистом следят также московский «Спартак» и немецкие клубы, отмечают «Невские новости».
 

Источник - «Невские новости»

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спорт Млада Болеслав футбол
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