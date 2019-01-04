«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Утверждается, что за российского легионера клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить около 5 миллионов евро

Фото: «Спорт-Экспресс»

Петербургский «Зенит» предметно интересуется нападающим футбольного клуба «Млада Болеслав» Николаем Комличенко, пишут «Невские новости».



По словам источника издания, подписать россиянина, права на которого принадлежат «Краснодару», планируется в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что петербуржцы готовы заплатить за 23-летнего футболиста около 5 миллионов евро. Эта сумма включает в себя не только сумму трансфера, но и досрочное расторжение арендного соглашения с чешской командой. При этом известно, что «Краснодар» не собирается возвращать Комличенко из аренды этой зимой, но видит в нем в перспективе футболиста основного состава.



Комличенко выступает в чемпионате Чехии второй сезон. Прошлый он отыграл за «Слован» из Либерец, а в текущем провёл за «Млада Болеслав» в первенстве ЧР 18 матчей, отдал 4 голевых передачи и оформил два хет-трика. В итоге россиянин забил 18 голов и с отрывом в семь мячей возглавил гонку бомбардиров.

«Он превратился в убийцу. Если вы хоть на секунду оставите его без внимания и дадите пространство, он забьет», - цитирует «Спорт-Экспресс» главного тренера «Славии" Йиндржиха Трпишовски, под руководством которого Комличенко играл в «Словане».



Правда, самому «МБ» голы Николая не помогают высоко подняться в турнирной таблице (хотя больше в лиге забили только "Славия" и "Яблонец»): «Млада Болеслав» застрял на десятом месте, подчеркивает «Спорт-Экспресс».



Transfermarkt.de оценивает трансфертную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Наряду с «Зенитом» за футболистом следят также московский «Спартак» и немецкие клубы, отмечают «Невские новости».



Источник - «Невские новости»