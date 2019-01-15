Петр Чех объявил о завершении карьеры футболиста по окончании сезона

Вратарь лондонского «Арсенала» завершит карьеру в конце сезона–2018/19. В сентябре 36-летний голкипер получил травму, после чего потерял место в основном составе.

Фото: Filip Jandourek/Radio.cz

Петр Чех сообщил об этом решении на своей странице в Twitter. В текущем розыгрыше чемпионата Англии чешский голкипер провел семь матчей, в которых пропустил девять голов.

«Это 20-й сезон в моей профессиональной карьере, 20 лет назад я подписал первый контракт. Похоже, сейчас самое время объявить, что я уйду из спорта в конце сезона. За 15 лет в чемпионате Англии я выиграл все, что было возможно. Думаю, я выполнил все цели, которые перед собой ставил.

Буду продолжать напряженно работать в «Арсенале» и надеюсь, что в этом сезоне мы сможем завоевать еще один трофей. С нетерпением жду и хочу увидеть, что приготовила мне жизнь за пределами футбольного поля», — написал Чех на своей странице в Twitter.

Чех начал сезон-2018/19 в роли основного вратаря «Арсенала», но в сентябре получил травму задней поверхности бедра в игре против «Уотфорда». Из-за повреждения голкипер выбыл на месяц, а его место в воротах занял 26-летний голкипер сборной Германии Бернд Лено, летом перешедший в лондонский клуб из «Байера».

После травмы Чех не сумел вернуться в основу «Арсенала» и выходил на поле только в матчах Лиги Европы, Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего по ходу сезона Чех провел за «Арсенал» 12 матчей во всех турнирах, пропустив 12 голов и пять раз отстояв на ноль.

В начале карьеры Чех выступал на родине в составе «Хмела» и пражской «Спарты», откуда перешел во французский «Ренн». В 2004 году голкипера за €10,3 млн приобрел «Челси», в котором он провел 11 следующих сезонов, выиграв четыре чемпионата Англии, четыре Кубка Англии, три Кубка английской Лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

За национальную сборную Чех дебютировал в 2002 году и провел 124 матча, что является рекордом сборной Чехии. В составе команды голкипер выступал на четырех подряд чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016), а также на чемпионате мира 2006 года.



Источник: РБК