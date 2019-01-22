В Аргентине погиб чешский альпинист

В Патагонии в пятницу скончался чешский альпинист, сообщают местные СМИ. Он погиб при спуске со знаменитой горы Фицрой. Скорее всего, альпинист сбился с пути и умер от переохлаждения. Одновременно с ним пропали двое альпинистов из Бразилии.

Чех был на горе с коллегой, которому удалось завершить спуск. Тот подтвердил, что его знакомый погиб, а его тело осталось высоко в горах. Тело невозможно доставить вниз даже на вертолете, сообщили спасатели. «Мы связываемся с семьей погибшего альпиниста, чтобы решить, как дальше действовать», – добавила координаторка спасательной операции Каролина Кодо.

До сих пор не могут найти и двух бразильцев, стартовавших в пятницу. Из-за шторма у спасателей не получалось до вторника приступить к поиску. «Шансов, что мы найдем их живыми и здоровыми после трех ночей в плохих погодных условиях, очень малы», – сказала Кодо.

Источник novinky.cz