Петра Квитова не смогла взять свой третий Большой шлем

Чешская теннисистка в финале открытого чемпионата Австралии уступила японке Наоми Осаке.

Матч оказался весьма драматичным и закончился со счетом 7:6, 5:7, 6:4 в пользу 21-летней японской теннисистки, пришедшей к финалу в Мельбурне в ранге четвертой ракетки мира и выбившей в полуфинале еще одну чешку – Каролину Плишкову. Квитова смотрелась очень достойно и во втором сете сумела отыграла тройной матчбол, но это не стало переломным моментом матча. В третьем сете игра у нее расклеилась.

Победительница получила 4,1 млн долларов и титул первой ракетки мира, проигравшая – 2,05 млн.

Во время церемонии награждения Квитова особо поблагодарила своего врача, который дал ей возможность вернуться на корт после тяжелейшей операции, перенесенной ею два года назад. В конце декабря 2016 года грабитель с ножом напал на теннисистку у нее дома в чешском Простеёове и сильно поранил ей руку. Медикам пришлось устранять повреждения сухожилий всех пяти пальцев.

У Осаки гораздо меньше громких побед, чем у Китовой, – до этого у нее в активе было всего два турнира WTA, зато один из них – US Open 2018, где она в финале обыграла Серену Уильямс. Квитова последний раз выигрывала турнир Большого шлема в 2014 году (Уимблдон), нынешний год она начала с победы на турнире в Сиднее.

28-летняя Петра Квитова (до этого турнира – шестая в рейтинге WTA) – бывшая вторая ракетка мира, победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон в 2011 и 2014 годах), Итогового WTA Тура (2011), 26 турниров WTA в одиночном разряде; шестикратная обладательница Кубка федерации в составе сборной Чехии, бронзовый призер Олимпиады–2016.