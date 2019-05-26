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Сборная России в третий раз за последние четыре года выиграла бронзовые медали ЧМ

Сборная России в третий раз за последние четыре года выиграла бронзовые медали ЧМ

Марина Комарова 384 0
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, обыграв в серии буллитов Чехию со счетом 3:2. Российская команда в третий раз за последние четыре года довольствуется третьим местом на ЧМ. В 2016 году бронза досталась ей на домашнем чемпионате мира, а спустя год — на турнире в Кельне и Париже.
Сборная России в третий раз за последние четыре года выиграла бронзовые медали ЧМ
Счет открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Сергачева. Чехи довольно быстро восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперед. В начале второго периода Артем Анисимов сравнял счет при помощи рикошета от клюшки Радко Гудаса. В серии буллитов удача оказалась на стороне подопечных Ильи Воробьева.
 
Сборные России и Чехии играли на мировых первенствах 20 раз. Россияне победили в девяти играх, в 10 матчах успех праздновали чехи, еще одна игра завершилась вничью. На групповом этапе подопечные Ильи Воробьева победили Чехию со счетом 3:0.
 
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В финале встретятся сборные Финляндии и Канады.
 
Источник: championat.com
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Темы
сборная Чехии по хоккею хоккей Чемпионат мира по хоккею Россия Чехия
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