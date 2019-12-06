В Чехии открылся горнолыжный сезон

Первыми в пятницу, 6 декабря, заработали курорты в Есениках. В выходные откроются два лыжных ареала в Крконошских горах и по одному на Шумаве, в Бексидах и Бухловских горах.

Сезон удалось запустить благодаря искусственному оснежению — естественного снега пока слишком мало.

Первым курортом, вступившим в строй утром в пятницу, стала Бранна в Есениках (район Шумперк). Для сравнения, в прошлом году здесь начали кататься 30 ноября, а до этого в предыдущие годы — 1 декабря и 17 ноября. Вечером к ней присоединился Карлов в районе Брунтал.

В Крконошских горах первыми заработают трассы на Черной горе над Янски-Лазне — в этом году они стали частью единого лыжного ареала с Горни-Мала-Упой. На Черной горе с субботы ежедневно будет открыта вся трасса Anděl, а курорт SKiMU в Мала-Упе пока работает только по выходным.

Катание в Шпиндлерув-Млыне начнется лишь в пятницу, 13 декабря, а курорт Пец-под-Снежкоу заработает днем позже, 14 декабря.

На Шумаве в эту субботу, 7 декабря, открывается катание в Квилде. В Бескидах первым заработает курорт Ski Bílá (район Фридек-Мистек), в Бухловсих горах — Stupava (Угерске-Градиште).

Источник: ceskenoviny.cz