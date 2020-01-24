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В Орлицких горах проходят гонки на собачьих упряжках

В Орлицких горах проходят гонки на собачьих упряжках

Марина Комарова 1 0
В Орлицких горах в эти дни уже в 24-й раз проходят одни из самых сложных гонок на собачьих упряжках Šediváčkov Long. В них участвуют более 100 спортсменов из десяти европейских стран и 700 собак.
В Орлицких горах проходят гонки на собачьих упряжках

Опасения организаторов гонки из-за возможного отсутствия снега не оправдались. Большая часть маршрута ведет вдоль хребтов гор, где лежит около 30 сантиметров снега. Ни один из спортсменов не сошел с дистанции. Гонки завершатся в субботу 25 января.

«Прекрасные условия, много снега, особенно на вершине. Сегодня был туман, но на хребтах красиво, солнечно, голубое небо, температура ниже нуля. Настроение среди спортсменов хорошее», — сказал директор гонки Павел Кучера.

Забег разбит на несколько этапов. Спортсмены могли выбрать один из двух маршрутов: 222 километра — для новичков, и 333 километра — для тех, кто в своих силах уверен. Гонка, которая является одной из самых сложных в Центральной Европе, названа в честь скандинавской собаки, застреленной охотником перед началом первого года гонки.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
спорт Чехия
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