На вакцинацию в Чехии зарегистрированы уже более 50 тысяч детей

За неделю с момента открытия регистрации на прививки от коронавируса записались почти 51 000 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Более 4,7 тысяч детей и подростков уже получило первую дозу вакцины Pfizer / BioNTech.

Медработники говорят, что интерес родителей к вакцинации детей достаточно высок, в некоторых центрах уже образовываются очереди.

«На следующей неделе мы будем вакцинировать детей два дня в неделю, планируется делать около 100 прививок в день», — сказала Вероника Ержабкова, представитель больницы в Оломоуце.

Первые 40 детей пришли на прививки в больницу Кийов, через неделю пришло еще 120 детей и подростков. «Интерес есть, хотя и не такой большой, как у взрослых», — заявили в больнице. Здесь тоже прививают детей от коронавируса по определенным дням недели, поэтому некоторым родителям сложно согласовать планы на летний отдых и дату второй прививки.

Несовершеннолетних на вакцинацию должен сопровождать один из родителей или законный опекун, который на месте устно или письменно подтверждает свое согласие на вакцинацию. В больницах и центрах вакцинации обязательно присутствует педиатр, который спрашивает ребенка, согласен ли он сделать прививку.

До сих пор только вакцина Pfizer / BioNTech была одобрена для детей в возрасте от 12 до 15 лет .Европейское агентство по лекарственным средствам в настоящее время тестирует вакцину Moderna для подростков.

Всего в Чехии было введено 8,6 млн доз вакцин. Государственный институт по контролю за лекарствами получил 6 305 сообщений о побочных эффектах от вакцинированных, наиболее частыми из которых являются лихорадка, головная боль, озноб или боль в месте инъекции.

Источник: novinky.cz

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