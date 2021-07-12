Приложение Tečka в Чехии скачали более миллиона человек

Более одного миллиона человек скачали мобильное приложение Tečka, с помощью которого люди могут доказать, что они вакцинированы от коронавируса, прошли тестирование или переболели covid-19. Об этом в Twitter сообщило Национальное агентство коммуникационных технологий (NAKIT).

Мобильное приложение Tečka доступно с 30 июня. Подтверждение о вакцинации, результатах теста или болезни люди обязаны предоставлять при посещении массовых мероприятий или во время путешествий.

Около четверти миллиона пользователей открывают приложение Tečka хотя бы раз в день. Примерно 840 000 человек пользовались им хотя бы раз за последнюю неделю, сообщает NAKIT.

Партнерское мобильное приложение ČTečka, которое используется для чтения и проверки действительности сертификатов, скачали 366 000 пользователей в Чехии. Это приложение предназначено специально для гигиенистов и других инспекторов, а также для парикмахеров, управляющих бассейнами, кинотеатрами и театрами.

Приложение Tečka работает либо автономно для хранения выданного сертификата, либо подключается к базе данных Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS) и автоматически обновляется после получения результатов нового теста или введения вакцины. В приложении можно зарегистрировать подтверждения сразу для нескольких человек. Сертификаты также показывают, сколько времени осталось, например, до истечения срока действия теста на covid-19.

Четыре теста на антиген и два теста ПЦР в месяц в настоящее время покрываются государственным медицинским страхованием. Однако, согласно заявлению премьер-министра Андрея Бабиша, после летних каникул государство перестанет оплачивать эти тесты.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – новый выпуск главных итогов недели

YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском