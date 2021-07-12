Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.79
USD
21.73
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 23 °C
Приложение Tečka в Чехии скачали более миллиона человек

Приложение Tečka в Чехии скачали более миллиона человек

420on.cz 129
Более одного миллиона человек скачали мобильное приложение Tečka, с помощью которого люди могут доказать, что они вакцинированы от коронавируса, прошли тестирование или переболели covid-19. Об этом в Twitter сообщило Национальное агентство коммуникационных технологий (NAKIT).
Приложение Tečka в Чехии скачали более миллиона человек

Мобильное приложение Tečka доступно с 30 июня. Подтверждение о вакцинации, результатах теста или болезни люди обязаны предоставлять при посещении массовых мероприятий или во время путешествий.

Около четверти миллиона пользователей открывают приложение Tečka хотя бы раз в день. Примерно 840 000 человек пользовались им хотя бы раз за последнюю неделю, сообщает NAKIT.

Партнерское мобильное приложение ČTečka, которое используется для чтения и проверки действительности сертификатов, скачали 366 000 пользователей в Чехии. Это приложение предназначено специально для гигиенистов и других инспекторов, а также для парикмахеров, управляющих бассейнами, кинотеатрами и театрами.

Приложение Tečka работает либо автономно для хранения выданного сертификата, либо подключается к базе данных Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS) и автоматически обновляется после получения результатов нового теста или введения вакцины. В приложении можно зарегистрировать подтверждения сразу для нескольких человек. Сертификаты также показывают, сколько времени осталось, например, до истечения срока действия теста на covid-19.

Четыре теста на антиген и два теста ПЦР в месяц в настоящее время покрываются государственным медицинским страхованием. Однако, согласно заявлению премьер-министра Андрея Бабиша, после летних каникул государство перестанет оплачивать эти тесты.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
коронавирус путешествие отпуск рестораны магазины прививки вакцинация мобильный телефон Чехия
Читайте
по теме 
Минздрав Чехии сокращает срок ожидания между прививками с 15 июля
12.07.2021 12:40 Коронавирус
Минздрав Чехии сокращает срок ожидания между прививками с 15 июля
253
В Праге открылись два центра для вакцинации без регистрации
12.07.2021 08:59 Коронавирус
В Праге открылись два центра для вакцинации без регистрации
487
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 12.07.21
12.07.2021 08:00 Коронавирус
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 12.07.21
188253
Изменен порядок въезда в Чехию из стран с очень высоким риском распространения covid-19
08.07.2021 19:42 Общество
Изменен порядок въезда в Чехию из стран с очень высоким риском распространения covid-19
8707
Последние новости:
12
июля
Восемь пьяных иностранцев напали на таксиста в Праге
12.07.2021 15:01 Общество
Восемь пьяных иностранцев напали на таксиста в Праге
1
Молодой человек, разрисовавший Карлов мост, сам пришел в полицию
12.07.2021 10:01 Общество
Молодой человек, разрисовавший Карлов мост, сам пришел в полицию
942
11
июля
Главные итоги недели в Чехии: 05.07 — 11.07
11.07.2021 17:35 Общество
Главные итоги недели в Чехии: 05.07 — 11.07
2560
10
июля
Выходные в Праге: чем заняться с 9 по 11 июля
10.07.2021 11:01 Общество
Выходные в Праге: чем заняться с 9 по 11 июля
3437
Избавляемся от русского акцента в чешском - 3
10.07.2021 12:45 Общество
Избавляемся от русского акцента в чешском - 3
1985
09
июля
Неизвестный оставил несмываемые граффити на Карловом Мосту
09.07.2021 12:51 Общество
Неизвестный оставил несмываемые граффити на Карловом Мосту
3009
В Карловарском крае поймали двух змей: одну в доме, другую в магазине
09.07.2021 08:48 Общество
В Карловарском крае поймали двух змей: одну в доме, другую в магазине
1900
Из-за грозы и сильных дождей в Пльзенском крае существует опасность наводнений
09.07.2021 08:08 Общество
Из-за грозы и сильных дождей в Пльзенском крае существует опасность наводнений
1162
08
июля
Изменен порядок въезда в Чехию из стран с очень высоким риском распространения covid-19
08.07.2021 19:42 Общество
Изменен порядок въезда в Чехию из стран с очень высоким риском распространения covid-19
8707
Россияне с долгосрочными визами и ВНЖ смогут вернуться в Чехию
08.07.2021 14:44 Общество
Россияне с долгосрочными визами и ВНЖ смогут вернуться в Чехию
4400


Мобильная версия