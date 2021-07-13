Проведение мероприятий с количеством участников более 1000 человек нужно будет согласовывать с гигиеной

С 19 июля в связи с эпидемией коронавируса организаторы должны будут сообщать обо всех запланированных мероприятиях с участием более тысячи человек в соответствующую областную санитарно-гигиеническую станцию. Об этом после заседания правительства заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

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Для мероприятий, проводимых до 22 июля, обязательство вступает в силу немедленно. Далее организаторы должны будут объявить о своем намерении не позднее, чем за пять дней, добавил Войтех. Изменение противоэпидемических требований связано с распространением коронавируса среди молодежи. Среди пожилых людей инфекция практически не распространяется. Всего в больницах с коронавирусом находится 31 человек, двое из них в тяжелом состоянии. По словам Войтеха, правительство рассматривает дальнейшие меры. «Мы думаем, как подойти к этому вопросу», — сказал министр. Он не исключает, что меры будут носить региональный характер.

Число новых случаев инфицирования covid-19 в Чехии растет пять дней подряд. Репродуктивное число увеличилось до 1,46 и сейчас является самым высоким с середины октября прошлого года. По мнению экспертов, ускорение эпидемии может быть вызвано появлением в республике более заразной мутации дельта, ослаблением противоэпидемических мер и поездками людей в отпуск. За последнюю неделю лаборатории страны выявили 1354 новых случая заболевания. Это примерно на 350 больше, чем неделей ранее, несмотря на то, что прошлый понедельник и вторник были выходными. За последние семь дней на 100 000 жителей Чешской Республики приходится 14 инфицированных. Самая плохая ситуация в Праге — 35 заболевших на 100 тысяч жителей, на втором месте — Пльзеньский край (29), на третьем — Среднечешский край (18).

Источник: ceskenoviny.cz

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