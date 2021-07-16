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В Брно и Остраве откроются центры вакцинации от COVID-19 без регистрации

В Брно и Остраве откроются центры вакцинации от COVID-19 без регистрации

420on.cz 141
Центры вакцинации от COVID-19 без регистрации откроются в среду в региональных городах Чехии. Они будут располагаться торговых центрах Karolina в Остраве и Olympia в Брно под эгидой Университетская больница Остравы и Университетская больница Святой Анны в Брно. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш, принимая новую партию вакцины от правительства Венгрии.
В Брно и Остраве откроются центры вакцинации от COVID-19 без регистрации

На выбор предоставляется в Брно двухфазная вакцина от Pfizer/BioNTech или однократная от Johnson & Johnson. «Центр будет открыт каждый день, включая выходные. Пока с 10:00 до 20:00. Мы будем корректировать график в зависимости от интереса граждан», — сообщила Дана Липовска, пресс-секретарь больницы Святой Анны.

В понедельник открылись первые два центра вакцинации без регистрации в торговом центре Ходов и на главном вокзале в Праге. Люди очень заинтересованы в вакцинации в этих местах, в отдельные дни выстраивалась очередь до 150 метров, а время ожидания превышало два часа. (ссылка на новость) Медицинский персонал ежедневно вводит сотни доз. По словам Бабиша, эти центры вакцинации работают отлично. Третий начнет работу в понедельник в торговом центре на Смихове.

Вакцинация без регистрации также будет разрешена в Пльзенском крае, рассматривается возможность и в Злинском крае.
Бабиш также сообщил сегодня, что медицинские страховые компании уже разослали письма с призывом к вакцинации (ссылка) людям, которые еще не были вакцинированы. Но среди них могут быть те, которым нельзя сделать прививку по состоянию здоровья. Бабиш отмечает: теперь перед Министерством здравоохранения стоит задача сообщить, что будет с людьми, перенесшими COVID-19 и имеющими антитела. Клиническая группа в министерстве также должна порекомендовать, нужно ли будет вводить третью дозу вакцины, и если да, то каким группам населения. Ходят слухи, что третью дозу можно давать людям после трансплантации или хроническим больным.

На майском заседании Европейского совета лидеры стран-членов ЕС согласились передать 100 миллионов доз вакцины третьим странам. Бабиш напомнил сегодня, что в соответствии с этим обязательством Чешская Республика передаст около 2,39 миллиона вакцин до конца года. Кроме того, ей придется вернуть взятые вакцины, в том числе из Венгрии.

Пока что вакцинация проводится в Чешской Республике с конца декабря прошлого года в различных центрах в больницах, концертных залах, выставочных площадках и т.п. Ранее нужна была регистрация. На сегодняшний день медики распространили более девяти миллионов доз, 4,1 миллиона человек в стране полностью вакцинированы.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
вакцинация прививки Чехия Брно Острава коронавирус Андрей Бабиш
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