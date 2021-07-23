Для посещения ресторанов письменного заявления или самотеста уже недостаточно

​Министерство здравоохранения Чехии сообщило об изменении правил, которые касаются посещения ресторанов и других заведений сферы услуг. Ранее для посещения ресторанов достаточно было предъявить самотест на коронавирус или заявление о том, что клиент прошел такое тестирование на работе. Теперь будут приниматься только тесты, сделанные в лаборатории.

«Нельзя будет доказывать отсутствие инфекции подтверждением от работодателя или письменным заявлением о прохождении самотеста на работе. Если тестирование проводится на работе, оно должно проводиться профессиональной организацией», — сказал Echo24 daily Кристоф Берка из пресс-службы Министерства здравоохранения.

По его словам, возможность предъявлять такие заявления закончилась вместе с отменой обязательного тестирования в компаниях.

«Подтверждение о прохождении тестов от работодателя выдавалось для посещения внутренних помещений или зон на открытом воздухе, а также для участия в массовых мероприятиях в период, когда обязательное тестирование сотрудников было обязательным. Эта чрезвычайная мера была отменена, а значит и возможность предъявлять такие подтверждения тоже», — добавил Берка.

Тенденция снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в Чехии по сравнению с прошлой неделей продолжилась и в четверг. Согласно информации Минздрава, 22 июля лаборатории в Чешской Республике зафиксировали 197 новых случаев заражения. На прошлой неделе их было 226. Немного снизилось и репродуктивное число R. Сейчас оно составляет 0,93.

Источник: seznamzpravy.cz

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