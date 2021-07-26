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Чехия планирует ускорить вакцинацию детей, чтобы облегчить их возвращение в школу

Чехия планирует ускорить вакцинацию детей, чтобы облегчить их возвращение в школу

420on.cz 94
​Министерство здравоохранения хочет увеличить возможности вакцинации детей от COVID-19. Сейчас это основная задача для директоров больниц, заявил глава ведомства Адам Войтех. Только полностью вакцинированные ученики смогут вернуться в школы в сентябре без необходимости проходить тестирование на коронавирус.
Фото: pixabay
Чехия планирует ускорить вакцинацию детей, чтобы облегчить их возвращение в школу

Детей в возрасте от 12 до 15 лет прививают препаратом Pfizer. Около 20% детей и подростков уже прошли вакцинацию. Половина из них (или 11,6% от общего количества школьников 12-15 лет) получила первую дозу вакцины, остальные зарегистрировались или ждут второй прививки.

Больше всего желающих в Праге — в субботу в очереди было почти 1000 детей. Быстрее всего прививку можно сделать детям в Карловарском крае, там в очереди всего 53 ребенка.

Тестирование на коронавирус не должны будут проходить ученики, у которых после второй прививки прошло 14 дней.

В некоторых больницах и центрах вакцинации прививки детям делают только в определенные дни недели, в других — каждый день, включая выходные. Например, около сотни детей будут вакцинированы в больнице Мотол в Праге. Если они сейчас запишутся на прививку, они смогут пройти вакцинацию в начале августа. 

Некоторые политики предлагают Минздраву разрешить педиатрам делать прививки от коронавируса детям и подросткам. Сейчас для прививки необходимо письменное или устное согласие родителей, а также присутствие педиатра в центре вакцинации.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения вакцинация прививки дети школы
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