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Тест и карантин будут обязательными после приезда в Чехию из Греции

Тест и карантин будут обязательными после приезда в Чехию из Греции

420on.cz 529
​Ужесточены условия для туристов, приезжающих в Чехию из Греции. Перед возвращением из Греции чехи должны сделать тест на коронавирус, а после приезда в республику провести пять дней в карантине и на пятый день пройти ПЦР-тест. Новые правила не распространяются на полностью привитых людей и тех, кто переболел covid-19 в течение последних шести месяцев.
Фото: pixabay
Тест и карантин будут обязательными после приезда в Чехию из Греции

Павел Том находится в отпуске в Греции с прошлой пятницы. «Мы купили тур в последнюю минуту, за два дня до отъезда, учитывая текущую ситуацию, а также тот факт, что Греция все еще была зеленой в день отъезда», — говорит он. Но через десять дней все  изменилось и Греция переместилась в красную зону. Перед вылетом домой Павлу и его семье нужно будет пройти тест, а также провести в Чехии в карантине не менее пяти дней.

Более строгие правила возврата в Чехию теперь распространяются также на Ирландию и Монако. Нидерланды, Испания и Балеарские острова стали темно-красными на интерактивной карте. 

«Ситуация постоянно меняется и всем, кто путешествует, необходимо это учитывать. Например, если они едут в страну, которая в настоящее время окрашена в оранжевый цвет, она может просто покраснеть», — говорит министр здравоохранения Адам Войтех.

Количество случаев заражения коронавирусом растет и в Хорватии. По мнению местных властей, со следующей недели страна может перейти в оранжевую категорию. Однако на практике это ничего не изменит — при возвращении будет достаточно антигенного теста.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Греция отпуск отдых Чехия путешествие коронавирус вакцинация прививки Туризм туристы
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