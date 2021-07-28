Бабиш: решение о третьей дозе вакцины будет принято в августе

​В августе должно быть ясно, будет ли делать третью прививку от COVID-19 людям, которые находятся в группе риска, например, пожилым людям или тем, у кого слабый иммунитет. Об этом заявил журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время посещения центра вакцинации в Усти-над-Лабем.

«У клинической группы есть мнение об этом, но окончательное решение пока не принято. Вероятно, люди после трансплантации, с хроническими заболеваниями или пожилые люди могут быть получить третью дозу вакцины, но решение этого вопроса займет некоторое время», — сказал премьер-министр.

Во время своего визита в Усти-над-Лабем премьер-министр Андрей Бабиш проинспектировал новый центр вакцинации, в котором можно сделать прививку без регистрации.

По словам Бабиша, необходимо обсудить вопрос, связанный с антителами. Сейчас чехи могут делать тесты, которые определяют уровень антител, однако результаты такого исследования не являются доказательством отсутствия инфекции (в отличие от подтверждения о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом). Премьер-министр заявил, что среди экспертов нет единого мнения по этому поводу.

Дискуссия по этому вопросу будет продолжена, и следующим шагом, вероятно, станет подготовка соответствующего исследования. Пока что единственной страной в Европе, которая признает антитела, является Австрия.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: