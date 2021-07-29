Тысячи иностранцев сделали платные прививки от коронавируса в Чехии

Спустя месяц после начала регистрации на прививки 15 842 иностранца в Чехии, не имеющие государственной страховки, оплатили вакцинацию самостоятельно. Стоимость прививки от covid-19 составляет 1620 крон.

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Некоторые из иностранцев, имеющих право на долговременное пребывание в Чехии, могут поехать на родину за вакциной, но вопрос в том, признает ли Чехия их сертификат. Чешская республика сейчас не признает сертификаты некоторых третьих стран.

У большинства иностранцев из тех, кто подал заявку на вакцину, уже зарезервирован день прививки, а некоторые уже получили первую дозу. Например, в центре вакцинации в Брно за день делают прививки от 50 до 100 иностранцам, которые оплачивают вакцинацию самостоятельно. В общей сложности там привито более 650 иностранцев. Примерно также данные сообщают Университетская больница в Праге или Университетская больница Святой Анны в Брно.

Иностранцы должны оплачивать вакцинацию на месте. Граждане иностранных государств, имеющие право на долговременное пребывание в Чехии, обязаны оформить коммерческую медицинскую страховку, но она не покрывает расходы на вакцинацию от ковида.

Пока в страховые компании обратились лишь несколько сотен человек за компенсацией расходов за вакцину Pfizer / BioNTech. Сам препарат и введение вакцины обойдется в 1620 крон — это максимально возможная сумма, установленная государством. «Мы регистрируем 214 заявлений на выплату компенсаций, из которых 100 уже урегулированы, по ним произведены выплаты», — сообщила представитель Pojišťovna VZP Клара Била, которая оформляет медстраховки иностранцам. Десятки заявлений получили страховые компании Slavia и UNIQUA.

«Клиенты проинформированы, что возмещение затрат будет произведено после применения второй дозы, то есть после завершения вакцинации. Поэтому пока заявлений мало», — пояснила Мартина Ламберт, директор по маркетингу Slavia pojišťovna.

В первой половине июня Чехия определила 21 точку для вакцинации иностранцев в различных регионах. Граждане иностранных государств также могут сделать прививку без регистрации в центре вакцинации в ТЦ Chodov в Праге или в торговом центре Olympia в Брно.

Источник: novinky.cz