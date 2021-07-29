Детям не нужно будет сдавать тест при возвращении из стран с высоким уровнем риска

Детям в возрасте от 6 до 12 лет не нужно будет делать тест перед выездом в Чехию из стран с высоким или очень высоким риском заражения COVID-19. Министерства здравоохранения и внутренних дел согласны с этой инициативой, правительство обсудит предложение 30 июля.

«Есть облегчение для родителей: детям в возрасте от 6 до 12 лет не потребуется предварительный тест, даже если они приехали из красной или темно-красной страны», — сказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

При возвращении из стран с высоким или очень высоким риском пассажиры должны заполнить анкету прибытия. Если они путешествуют на общественном транспорте, они должны перед въездом в Чехию сначала пройти тест на антиген или ПЦР в той стране, где они находились. После приезда в Чешскую республику они пять дней обязаны находиться в самоизоляции, а на пятый день (но не позднее 14-ти дней) сделать тест ПЦР. Исключение составляют полностью привитые люди и те, кто переболел covid-19 в течение последних 180 дней. Тесты также не нужно делать детям младше шести лет. Однако, если родители вакцинированы и путешествуют с детьми в возрасте от 6 до 12 лет, то делать тесты детям нужно. Вакцинация против covid-19 пока недоступна для детей этой возрастной категории. Детям можно делать прививки только с 12 лет.

Сейчас есть несколько популярных среди чехов туристических направлений в красных и темно-красных категориях, например, Испания и Греция.

Источник: ceskenoviny.cz