В Чехии педиатры начнут прививать детей от коронавируса

​Вакцинация детей старше 12 лет от коронавируса должна начаться на следующей неделе, сообщил глава Минздрава Чехии Адам Войтех. Педиатры будут использовать вакцину компании Moderna. Подписание контракта с дистрибьютором состоится в конце этой неделе, однако некоторые педиатры опасаются, что вакцину они получат позже, чем обещает Минздрав.

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16-летняя Сабина планирует сделать прививку от коронавируса у своего педиатра через несколько дней. По словам ее матери, которая работает медсестрой, вакцина должна защитить ее при посещении средней школы, куда дочь начнет ходить осенью. "У моей дочери аллергия. Таким образом, я могу рассчитывать на то, что если после вакцинации возникнет какая-либо реакция, о ней позаботится врач», — поясняет Яна Шербанова.

Пока что в чешских центрах вакцинации помогают педиатры. И некоторые из них жалеют, что вакцина не поступила к ним раньше. «В каком-то смысле это нас очень разочаровывает, потому что мы хотели бы прививать детей так, чтобы они были вакцинированы к началу учебного года», — говорит Илона Хюлле, педиатр и председатель Ассоциации врачей общей практики.

Вакцинация детей продолжается в крупных центрах, например, в Остраве в присутствии педиатра прививки детям делают четыре дня в неделю. Вакцину уже получили более 2 500 человек в возрасте от 12 до 16 лет.

Те, кто хотел пройти полную вакцинацию до начала учебного года (включая двухнедельный перерыв), чтобы им больше не приходилось проходить тестирование, должны были сделать первую прививку не позднее позднее 28 июля. Таких всего 15% в возрастной группе до 15 лет. «Я неоднократно указывал, что Министерство здравоохранения должно принимать активное участие в вакцинации детей и поддерживать позитивную мотивационную кампанию для детей в возрасте от 12 лет», — сказал министр образования Роберт Плага.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz