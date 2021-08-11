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Сертификаты в мобильном приложении Tečka теперь отображаются синим цветом

Сертификаты в мобильном приложении Tečka теперь отображаются синим цветом

420on.cz 68
​Свидетельства о вакцинации против covid или о тестировании в мобильном приложении Tečka теперь окрашены в синий цвет. Приложение после двух прививок или при отрицательном результате теста показывало зеленую точку, а если срок теста уже прошел или сделана только одна прививка — красную. Такие цвета вводили в заблуждение, например, полицию других европейских стран, въезд в которые разрешен после первой прививки.
Сертификаты в мобильном приложении Tečka теперь отображаются синим цветом

Сейчас красные и зеленые точки остались в зависимости от срока действия сертификата или сделанного теста covid, однако если открыть сведения о сертификате, чтобы отобразить QR-код, новая рамка станет синей.

«Это связано с тем, что в разных странах разные подходы к валидации теста, болезни или вакцинации. Мы отреагировали на просьбы пользователей. Когда туристы ехали куда-то, где достаточно первой вакцинации и показывали красный цвет у сертификата, это вызывало сложности для таможенников. В нашей стране сертификат был красным, но он мог быть действительным для поездки в другую страну», — пояснил Владимир Дзурилла, правительственный уполномоченный по ИТ и глава Национального агентства по связи и информационным технологиям (НАКИТ), которое разрабатывало приложение Tečka.

В Чешской Республике человек считается олностью привитым, если прошло 14 дней после второй дозы вакцины. Однако европейские страны не едины в этой практике, в некоторых случаях достаточно только первой дозы.

Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация Чехия туристы коронавирус путешествие Европа мобильный телефон
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