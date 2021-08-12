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Дети в Чехии будут вакцинироваться от COVID-19 у педиатров

Дети в Чехии будут вакцинироваться от COVID-19 у педиатров

420on.cz 65
​Дети старше 12 лет скоро смогут обращаться к своему педиатру за вакциной против COVID. Хотя детские врачи могут заказывать вакцины уже с понедельника, они, вероятно, не получат вакцины до следующей недели. Педиатры будут прививать вакциной Moderna.
Дети в Чехии будут вакцинироваться от COVID-19 у педиатров
Система заказов предлагает в качестве минимального количества только пакетную упаковку, что отпугивает многих врачей. Для кого-то даже половина упаковки – это риск.
 
«Пока минимальный заказ – 50 доз. Немногие врачи могут позволить себе заказать такое количество. Срок годности, в течение которого вакцина может храниться в холодильнике, составляет около месяца», – сказала Алена Шебкова, председатель Профессионального общества врачей общей практики педиатров.
 
«На практике придется договариваться большему количеству коллег и только потом заказывать», – добавила Шебкова.
 
Подобные ограничения видит и доктор Штефан Хрунка, который работает в городе Хлумец-над-Цидлиноу. Как и многие другие педиатры, он обеспокоен тем, что упаковка из 50 доз может не быть использована вовремя.
"Я не центр вакцинации, и мне нужно заниматься другими делами, гриппом, например. Упаковка меньшего размера была бы более подходящей, чтобы я мог заказывать более гибко», – пояснил доктор.
 
Пока что детей в возрасте от 12 лет можно было вакцинировать вакциной Pfizer/BioNTech только в отдельных центрах. Теперь они могут обратиться непосредственно к своему педиатру за аналогичным препаратом от Moderna. И первые претенденты уже подают заявки.
 
«Планирую сделать прививку в хирургии, уже проявили интерес несколько родителей. Сейчас я работаю над логистикой и совместимостью хирургической системы с системой IHIS », – написал Цтирад Коздерка, педиатр из Краловице.
 
Минимально первую дозу, особенно в центрах вакцинации, уже получили 98 325 детей в возрасте от 12 до 15 лет, что составляет около 21 процента в этой возрастной группе.
 
Источник: novinky.cz

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Темы
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