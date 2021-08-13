Пять европейских стран станут красными на чешской карте для путешественников

​С 15 августа будет сложнее вернуться в Чехию из Бельгии, Дании, Швеции, Литвы и Сан-Марино. На интерактивной карте эти страны будут отмечены красным цветом, что указывает на высокий риск заражения коронавирусом. Непривитым людям после возвращения из указанных государств нужно будет провести пять дней в карантине и только потом сделать тест.

К странам с низким риском заражения в Европе будут по-прежнему относиться Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Хорватия, Косово, Латвия, Венгрия, Германия, Польша, Румыния, Северная Македония, Словакия, Сербия и Ватикан.

Из неевропейских стран зеленым цветом отмечены Австралия, Брунея, Гонконг, Израиль, Япония, Южная Корея, Иордания, Канада, Катар, Ливан, Макао, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, США и Тайвань.

В оранжевую категорию с 15 августа будут перемещены следующие страны: Болгария, Лихтенштейн, Норвегия, Австрия и Словения (сейчас они отмечены зеленым цветом). Проще путешествовать станет на Мадейру — из красной зоны она стала зеленой.

Туристы после возвращения из стран, отмеченных зеленым и оранжевым цветом, должны заполнить форму прибытия и пройти тестирование перед въездом в Чешскую Республику или сделать тест (антиген или ПЦР) уже в Чехии не позднее, чем через пять дней после прибытия.

Список стран с высоким риском заражения будет включать в себя Андорру, Бельгию, Данию, Эстонию, Францию, Ирландию, Исландию, Литву, Мальту, Нидерланды, Португалию, Грецию, Сан-Марино, Швецию, а также Канарские и Азорские острова. Все остальные государства сейчас относятся к темно-красной категории, что указывает на очень высокий уровень риска.

При возвращении из страны с высоким или очень высоким уровнем риска обязательный тест ПЦР в Чехии проводится не ранее пятого, но не позднее 14-го дня после прибытия. До этого человек должен находиться в самоизоляции. Перед въездом в республику тест требуется только в том случае, если человек пользуется общественным транспортом. Также необходимо заполнить форму прибытия.

Эти условия не распространяются на лиц, которые полностью вакцинированы (с момента второй прививки должно пройти 14 дней). Делать тесты не нужно людям, которые переболели covid-19 в течение последних 180 дней.

Источник: novinky.cz