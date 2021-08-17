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Карантинные меры с 1 сентября: что изменится?

Карантинные меры с 1 сентября: что изменится?

420on.cz 595
С 1 сентября правительство снимает ряд ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Изменятся правила посещения массовых мероприятий и ресторанов. Министр здравоохранения Адам Войтех также объявил условия возвращения учеников в школы.
Фото: vlada.cz
Карантинные меры с 1 сентября: что изменится?

Школьники должны будут сделать три теста на коронавирус: 1, 6 и 9 сентября. «Если ребенок откажется от тестирования, ему придется носить средства защиты органов дыхания», — сказал Войтех. Школьники и студенты также смогут предъявить отрицательный результат теста, сделанного в лаборатории. 

Тесты не должны будут проходить дети, которые полностью привиты от коронавируса. Эти же правила будут применяться к школьному персоналу.

Однако если на 100 000 выполненных тестов в школах будет более 25 положительных результатов, глава Минздрава планирует продолжить тестирование и после 9 сентября в конкретной школе или регионе.

Кроме того, в понедельник кабинет министров одобрил дальнейшее ослабление мер по борьбе с коронавирусом с 1 сентября. Пространства для проведения культурных или спортивных мероприятий смогут быть заполнены на 100%. При этом половина людей при вместимости более 3000 человек должны пройти тест, а половина — быть вакцинированы или иметь подтверждение о болезни.

В зоопарках с 1 сентября будут отменены ограничения по вместимости, однако посетители должны соблюдать дистанцию 1,5 метра. 

В ресторанах за одним столом смогут сидеть максимум шесть человек (сейчас только четыре).

С 23 августа Чехия также признает вакцинацию людей из стран, не входящих в ЕС, если вакцина одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.

Источник: novinky.cz

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Темы
правительство коронавирус Чехия Министерство здравоохранения дети школы рестораны
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