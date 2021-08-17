Гигиенисты подсчитали, сколько людей привозят коронавирус из-за границы

Областные гигиенические станции выборочно проверяют путешественников, возвращающихся из-за границы, на предмет соблюдения карантинных мер. В основном проверки касаются туристов, приезжающих из стран с высоким уровнем риска. По словам главного гигиениста Павлы Сврчиновой, около 150 людей каждую неделю привозят в Чехию коронавирус.

Фото: Michaela Danelová

С начала июня инфекцию привезли из-за рубежа около 1300 человек. Анкету после прибытия в среднем заполняют около 30 000 туристов, возвращающихся из отпуска. В июле таких анкет было 60 000, сообщила Сврчинова. «Это соответствует эпидемической ситуации в опасных странах, совсем недавно это были Испания, Мальта, Хорватия, Египет, Тунис, Германия, Украина — мы отслеживаем все эти случаи», — сказала главный гигиенист.

Однако гигиенисты не могут контролировать всех, кто приехал из стран с повышенным риском заражения коронавирусом.

«Проверки проводятся выборочно или по обращениям. Мы вручную фильтруем данные в системе и определяем, выполнил ли человек все условия после приезда в Чехию. Хотелось бы полностью автоматизировать эти процессы», — сказала она.

Сотрудники областной санитарно-гигиенической станции также получают информацию об отсутствии результатов тестирования у туристов, вернувшихся из отпуска и не прошедших карантин.

«За неделю мы обзваниваем или пишем письма по электронной почте как минимум 1000 людям, которые приехали из стран с высоким уровнем риска и около 20 — из стран с очень высоким риском. Мы требуем предъявить результаты тестов, потому что иногда туристы путают тесты на антиген и ПЦР», — рассказали представители санитарно-гигиенической станции в Либерецком крае.

Люди чаще всего не проходят тест после возвращения в Чешскую Республику или неправильно рассчитывают дату теста. В Моравскосилезском крае были зафиксированы два нарушения. Туристов оштрафовали на сумму от 2000 до 5000 крон, поскольку они не сделали тесты перед вылетом, а также после возвращения в страну.

Источник: irozhlas.cz

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