Производитель вафель поддержал вакцинацию, теперь его товар не хотят покупать «антиваксеры»

Владелец словацкого концерна Sedita, производящего вафли, Павол Якубец открыто поддержал вакцинацию и на него сразу же обрушилась волна критики. Противники вакцинации призывают к бойкоту товаров этой фирмы. Сторонники прививки заявили в социальных сетях, что намерены демонстративно покупать вафли Sedita.

Якубец сказал Denník N, что вакцинация против covid-19 необходима, и все должны об этом знать.

«В нашей стране многие непривитые люди жалуются, что они подвергаются дискриминации. Сейчас правило такое, что вакцинированный может свободно идти, куда хочет, а кто не вакцинирован — должен сидеть дома. Если эту меру отменить, произойдет обратное: непривитые люди получат преимущество, потому что им не нужно ничего делать для своей свободы», — сказал Якубец.

Бизнесмен подчеркнул, что не понимает людей, которые не хотят делать прививки. «Это разрушает усилия тех, которые прошли вакцинацию», — добавил он.

Его слова вызвали волну критику среди противников вакцины, которые призвали к бойкоту и утилизации его продукции. Один из противников вакцинации написал в соцсети, что после выступления Якубца перестал покупать продукцию его компании.

«Я не буду поддерживать общество и особенно владельца, который разделяет людей», — написала он. Другой покупатель нашел дома вафлю от Sedita, разбил ее молотком и разместил фото в социальной сети.

Один из дистрибьюторов продуктов питания также заявил, что не будет продавать продукцию Sedita. Это вызвало противоположную реакцию — сторонники прививок требуют, чтобы дистрибьютор продолжал предлагать популярные вафли.

Источник: novinky.cz

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