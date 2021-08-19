Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.49
USD
21.79
RUB
0.29
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04d 21 °C
Производитель вафель поддержал вакцинацию, теперь его товар не хотят покупать «антиваксеры»

Производитель вафель поддержал вакцинацию, теперь его товар не хотят покупать «антиваксеры»

420on.cz 259
Владелец словацкого концерна Sedita, производящего вафли, Павол Якубец открыто поддержал вакцинацию и на него сразу же обрушилась волна критики. Противники вакцинации призывают к бойкоту товаров этой фирмы. Сторонники прививки заявили в социальных сетях, что намерены демонстративно покупать вафли Sedita.
Производитель вафель поддержал вакцинацию, теперь его товар не хотят покупать «антиваксеры»

Якубец сказал Denník N, что вакцинация против covid-19 необходима, и все должны об этом знать.

«В нашей стране многие непривитые люди жалуются, что они подвергаются дискриминации. Сейчас правило такое, что вакцинированный может свободно идти, куда хочет, а кто не вакцинирован — должен сидеть дома. Если эту меру отменить, произойдет обратное: непривитые люди получат преимущество, потому что им не нужно ничего делать для своей свободы», — сказал Якубец.

Бизнесмен подчеркнул, что не понимает людей, которые не хотят делать прививки. «Это разрушает усилия тех, которые прошли вакцинацию», — добавил он.

Его слова вызвали волну критику среди противников вакцины, которые призвали к бойкоту и утилизации его продукции. Один из противников вакцинации написал в соцсети, что после выступления Якубца перестал покупать продукцию его компании.

«Я не буду поддерживать общество и особенно владельца, который разделяет людей», — написала он. Другой покупатель нашел дома вафлю от Sedita, разбил ее молотком и разместил фото в социальной сети.

Один из дистрибьюторов продуктов питания также заявил, что не будет продавать продукцию Sedita. Это вызвало противоположную реакцию — сторонники прививок требуют, чтобы дистрибьютор продолжал предлагать популярные вафли.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
продукты вакцинация прививки Чехия коронавирус
Читайте
по теме 
Более 300 тысяч упаковок польского мороженого изъяты из продажи в Чехии
11.08.2021 17:01 Общество
Более 300 тысяч упаковок польского мороженого изъяты из продажи в Чехии
5460
В июле инфляция в Чехии выросла до 3,4%
10.08.2021 14:40 Экономика
В июле инфляция в Чехии выросла до 3,4%
1754
Обеды в ресторанах Чехии подорожали
27.07.2021 16:30 Экономика
Обеды в ресторанах Чехии подорожали
3111
Из-за пестицида из продажи изъяты 385 тысяч молочных десертов Kunín Pohár
21.07.2021 08:29 Экономика
Из-за пестицида из продажи изъяты 385 тысяч молочных десертов Kunín Pohár
2328
Последние новости:
19
августа
Полиция Чехии отложила расследование дела о покупке правительством респираторов по цене 777 крон за штуку
19.08.2021 13:40 Экономика
Полиция Чехии отложила расследование дела о покупке правительством респираторов по цене 777 крон за штуку
336
Главный гигиенист Чехии хочет, чтобы заведения сферы услуг могли посещать только привитые люди
19.08.2021 11:00 Общество
Главный гигиенист Чехии хочет, чтобы заведения сферы услуг могли посещать только привитые люди
1000
Два чешских альпиниста погибли в Швейцарских Альпах
19.08.2021 08:11 Общество
Два чешских альпиниста погибли в Швейцарских Альпах
504
18
августа
Сенат Чехии утвердил выплату компенсаций пострадавшим от взрывов в Врбетице
18.08.2021 17:21 Экономика
Сенат Чехии утвердил выплату компенсаций пострадавшим от взрывов в Врбетице
685
Женщина в Чехии обманула 50 человек при продаже электроники через Интернет
18.08.2021 16:01 Общество
Женщина в Чехии обманула 50 человек при продаже электроники через Интернет
1369
Чехия отправила третий эвакуационный самолет в Афганистан
18.08.2021 12:45 Политика
Чехия отправила третий эвакуационный самолет в Афганистан
1279
Полиция в Чехии оштрафовала за превышение скорости 2300 водителей на 1,5 миллиона крон
18.08.2021 09:51 Общество
Полиция в Чехии оштрафовала за превышение скорости 2300 водителей на 1,5 миллиона крон
799
Eurowings запускает новые авиарейсы из Праги в европейские страны
18.08.2021 08:43 Экономика
Eurowings запускает новые авиарейсы из Праги в европейские страны
2117
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в июле выросла до 2,23%
18.08.2021 08:13 Экономика
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в июле выросла до 2,23%
1019
17
августа
Очередной скандал в правительстве: министр труда сидела в ресторане в большой компании
17.08.2021 12:01 Общество
Очередной скандал в правительстве: министр труда сидела в ресторане в большой компании
2239


Мобильная версия