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В Чехии антитела против COVID-19 не приравняют к прививке

В Чехии антитела против COVID-19 не приравняют к прививке

420on.cz 59
Минздрав Чехии решил, что сейчас нет достаточного количества данных, чтобы признать антитела против COVID-19 доказательством отсутствия инфекции и приравнять их к прививке. Непонятно, сколько должно быть антител в организме и защитят ли они от мутаций коронавируса, заявила замминистра здравоохранения Мартина Козиар Вашакова.
В Чехии антитела против COVID-19 не приравняют к прививке

Такое решение было принято по итогам круглого стола, который провели специалисты в области здравоохранения. Сегодня чтобы подтвердить отсутствие инфекции жители Чехии могут предъявить документ о завершенной вакцинации против covid-19, негативный тест или подтверждение о том, что человек переболел коронавирусом за последние 180 дней.

«Пока нет доказательств того, что определенный уровень антител равен защите. И мы не знаем, как это будет работать против мутаций вируса», — сказала Козиар Вашакова. По данным Государственного института общественного здравоохранения, в Чехии сейчас преобладает мутация дельта (ранее ее называли индийской). Весной, когда на Чехию обрушилась очередная волна эпидемии covid-19, доминирующей мутацией была альфа (британская). Минздрав не уверен, что люди, перенесшие болезнь весной, будут иметь защиту от мутации дельта.

«Эксперты пока пришли к двум выводам. Во-первых, у нас мало данных по теме антител, нужно пока подождать. Во-вторых, делайте прививки. Особенно до осени, когда возможно придет следующая волна эпидемии», — сказал глава Минздрава Адам Войтех.

Министерство продолжает рекомендовать вакцинацию против covid-19 без тестирования на антитела.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Министерство здравоохранения Чехия коронавирус прививки вакцинация
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