С 1 сентября бесплатные тесты на коронавирус будут делать только детям

С сентября медицинские страховые компании будут оплачивать тесты на коронавирус только несовершеннолетним и тем, кто не может сделать прививку по состоянию здоровья. Такое решение правительство Чехии приняло 19 августа.

«С 1 сентября профилактические тесты не будут покрываться медицинской страховкой. Тем не менее, тестирование будет по-прежнему компенсироваться для всех лиц в возрасте до 18 лет и для тех, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

Тесты по-прежнему будут бесплатными для тех, кто имеет направление от врача или региональной санитарной станции.

Все остальные должны будут сами оплачивать тесты на коронавирус, например, перед посещением культурных или спортивных мероприятий. Сейчас стоимость теста на антиген составляет около 200 крон, ПЦР тест обойдется примерно в 600 крон.

С 1 сентября также будет проходить массовое тестирование детей в школах. «Если ребенок отказывается проходить тесты, ему придется в школе носить средства защиты органов дыхания», — сказал Войтех.

Правительство 19 августа также рассмотрело вопрос о ревакцинации третьей дозой вакцины против коронавируса в связи развитием новых мутаций.

Третья доза будет предназначена в первую очередь для населения, которое находится в группе риска, например, пожилые люди. Ревакцинация запланирована на осень этого года.

Источник: novinky.cz

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