На побочные эффекты от вакцины в Чехии пожаловались более 7 тысяч человек

На сегодняшний день Государственный институт по контролю за лекарственными средствами (SÚKL) получил более 7,5 тысяч сообщений о возможных побочных эффектах после вакцинации против covid-19. Люди чаще всего сообщают о реакциях в месте инъекции или повышении температуры.

В Чешской Республике с момента начала вакцинации было введено более 11 миллионов доз вакцины против COVID-19. За последнюю неделю медики получили около 170 сообщений о побочных эффектах.

Закон требует, чтобы медицинские работники сообщали о любых подозреваемых серьезных и неожиданных эффектах после приема любого лекарственного препарата. «Любой житель Чешской Республики может сообщить о своих подозрениях в Государственный институт по контролю за лекарственными средствами», — добавляет пресс-секретарь SÚKL Клара Брункликова.

Сравнение соотношения общего количества введенных доз вакцины covid-19 и предполагаемых побочных реакций показало, что только 0,07% привитых людей сообщили об осложнениях.

Однако это не доказанные побочные эффекты. «Между вакцинами и реакциями может быть только временная связь без какой-либо причинно-следственной связи», — указывается на сайте SÚKL. Кроме того, количество зарегистрированных случаев напрямую не соответствует количеству людей, у которых были побочные эффекты. Некоторые люди могут сообщать сразу о нескольких побочных эффектах.

Источник: seznamzpravy.cz