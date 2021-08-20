Минздрав обновил дорожный светофор: Хорватия будет оранжевой, Болгария и Испания — красными

​Минздрав обновил интерактивную карту для путешественников. С 23 августа Хорватия и Германия будут обозначены на карте желтым цветом (сейчас обе страны зеленые). Болгария и Испания станут красными, что означает высокий риск заражения коронавирусом. Непривитым людям, которые приезжают из этих стран, придется провести пять дней в карантине в Чехии.

Фото: Gabriella Clare Marino / Unsplash

На карте представлено пять категорий стран. Из европейских стран Албания, Босния и Герцеговина, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Сербия и Ватикан относятся к зеленой категории, где риск заражения covid-19 низкий.

Вторая категория (оранжевая) — это страны со средним уровнем риска. В эту категорию из-за ухудшения эпидемической ситуации перейдет, например, Хорватия. В список оранжевых стран также входят Люксембург, Италия, Латвия, Австрия, Финляндия, Мальта, Германия, Норвегия, Нидерланды, Словения и Мадейра.

При прибытии из зеленых и оранжевых стран необходимо заполнить форму прибытия. Люди, которые не были вакцинированы против коронавируса или не болели этим заболеванием в течение последних 180 дней, должны пройти тест на антиген или ПЦР до пяти дней после приезда.

Страны с высоким риском заражения (красный цвет) с 23 августа включают Андорру, Болгарию, Бельгию, Данию, Ирландию, Исландию, Литву, Лихтенштейн, Монако, Эстонию, Францию, Грецию, Сан-Марино, Швецию, Швейцарию, Испанию и Португалию.

Предпоследняя категория — темно-красные страны, где риск заражения коронавирусом очень высок. Среди стран-членов ЕС в него входят Кипр и Балеарские острова.

Сейчас США, Черногория, Израиль, Косово, Ливан и Северная Македония находятся в числе зеленых стран. Однако в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации с 23 августа эти государства перейдут в категорию стран с очень высоким риском заражения и станут темно-красными.

При возвращении из красных и темно-красных стран необходимо заполнить форму прибытия и пройти тест перед возвращением в Чехию. Повторный тест нужно сделать в Чехии, но не ранее пятого дня после прибытия. Все это время турист должен находиться в самоизоляции. Указанные требования (за исключением формы о прибытии) не распространяются на вакцинированных лиц или тех, кто переболел covid-19 в течение последних 180 дней.

Не рекомендуется путешествовать в страны с высоким риском заражения, которые окрашены в черный цвет. Россия пока входит в этот список, но с 23 августа страна перейдет в темно-красную зону.

Источник: novinky.cz