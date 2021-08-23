Бабиш предложил сделать тесты на коронавирус бесплатными в сентябре

Профилактические тесты на коронавирус могут остаться бесплатными даже после 1 сентября. Об этом сообщил эпидемиолог и советник министра здравоохранения Чехии Растислав Мадьяр.

«Идет дискуссия о том, стоит ли дать людям дополнительное время и возможность проходить тестирование бесплатно в течение какого-то периода», — сказал Мадьяр.

«Министр Войтех должен проинформировать об этом. Я считаю это правильным в нынешней ситуации», — добавил он.

Портал Seznam Zprávy сегодня сообщил, что премьер-министр Андрей Бабиш выступает за бесплатные тесты даже после 1 сентября. Сегодня этот вопрос рассматривается на заседании правительства.

Утром 23 августа на совещании в Минздраве было предложено продлить срок, в течение которого страховые компании будут оплачивать всем тесты на коронавирус. Затем должностным лицам министерства было поручено разработать проект постановления, которое утвердит правительство.

На прошлой неделе правительство согласилось с тем, что страховые компании будут оплачивать профилактические тесты только детям в возрасте до 18 лет и тем, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья.

Источник: seznamzpravy.cz

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