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Прививку от коронавируса сделали 25% детей в возрасте от 12 до 15 лет

Прививку от коронавируса сделали 25% детей в возрасте от 12 до 15 лет

420on.cz 106
​Среди детей в возрасте от 12 до 15 лет, которым вакцинация доступна с начала июля, около 25% были вакцинированы против covid-19 за неделю до начала учебного года. Еще 9% переболели коронавирусом.
Прививку от коронавируса сделали 25% детей в возрасте от 12 до 15 лет

Среди населения в возрасте от 16 до 29 лет около 48% получили хотя бы одну дозу вакцины, а 9% имеют иммунитет после болезни. Такие данные опубликовал Институт информации и статистики здравоохранения (ÚZIS). Дети, прошедшие вакцинацию, не будут проходить обязательное тестирование в школах в начале сентября. Запланированы три этапа тестирования для непривитых учеников — 1,6 и 9 сентября. На основании данных школьного тестирования за первые две-три недели сентября Минздрав может рассмотреть вопрос о пересмотре некоторых противоэпидемических мер.

В Чехии проживают около 456 500 детей в возрасте от 12 до 15 лет и 1485 молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет. 

По данным Института, эпидемия, которая сейчас носит умеренный характер, распространяется в основном среди молодых людей. На каждые 100 000 человек в этом возрасте приходится от 25 до 28 новых случаев в неделю. 

В некоторых европейских странах количество новых случаев уже растет, но, по словам Душека, смертность и нагрузка на больницы не увеличиваются. Душек надеется, что в Чехии эпидемия будет развиваться в аналогичном направлении. Согласно статистике здравоохранения, очевидно, что с возвращением людей на работу и детей в школу заболеваемость COVID-19 начнет расти. Но предполагается, что развитие эпидемии не будет таким драматичным, как в прошлом году.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
дети школы Чехия коронавирус статистика вакцинация прививки
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