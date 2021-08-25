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Третья доза вакцины рекомендована людям старше 65 лет

Третья доза вакцины рекомендована людям старше 65 лет

420on.cz 156
Специалисты рекомендуют введение третьей дозы вакцины от коронавируса пациентам после трансплантации органов, людям с ослабленным иммунитетом, некоторым хроническим больным, пожилым людям старше 65 лет и работникам домов престарелых.
Фото: pixabay
Третья доза вакцины рекомендована людям старше 65 лет

Рекомендации поступили от Чешского вакцинологического общества и других профессиональных организций.

«Это один из поводов для принятия решения Министерством здравоохранения», — сказал глава министерства здравоохранения Чехии Адам Войтех. Окончательное заключение должно быть представлено не позднее следующей недели. По словам Войтеха, третья доза также будет добровольной, как и две предыдущие.

В министерстве также ждут заявления от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Некоторые эксперты предупреждают, что до тех пор, пока производитель не подаст заявку на одобрение или добавление третьей дозы, за ее применение будет нести ответственность врач.

По мнению профессиональных сообществ, третья доза должна быть предназначена для людей с ослабленным иммунитетом. По данным вакцинологов, эффективность прививки для этой категории пациентов составляет от 59 до 72% по сравнению с более чем 90% у здорового населения. Третья доза также рекомендуется, например, для тех, кто лечится от рака, людям с ВИЧ и др. Люди после трансплантации органов, особенно пожилые, также подвержены риску заразиться мутацией дельта, которая преобладает в Чехии.

«Во всех этих случаях пациентам следует объяснять, что риск вакцинации, вероятно, будет ниже, чем риск тяжелой формы COVID-19, хотя адекватные данные о выработке антител или их отторжении еще не доступны», — отмечают эксперты.

Через 8–12 месяцев после второй дозы вакцинологи рекомендуют вводить третью дозу вакцины уязвимым группам населения, например, пожилым людям старше 65 лет, социальным и медицинским работникам, а также хронически больным, подверженным риску тяжелой формы коронавируса. Ревакцинация должна быть сделана однократной дозой мРНК-вакцины — в настоящее время это препарат Pfizer или Moderna. 

Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация прививки коронавирус пенсионеры Чехия
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