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40% населения Чехии опасаются ухудшения ситуации вокруг пандемии коронавируса

40% населения Чехии опасаются ухудшения ситуации вокруг пандемии коронавируса

420on.cz 169
​Оптимизм чехов в июле резко упал. Свыше 40% из них опасаются ухудшения эпидемической ситуации в стране. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный сегодня Центром изучения общественного мнения (CVVM).
40% населения Чехии опасаются ухудшения ситуации вокруг пандемии коронавируса

Только 27% чехов верят в улучшение ситуации с коронавирусом, еще 26% прогнозируют стагнацию. 

В двух предыдущих опросах CVVM в апреле и июне этого года более 60% опрошенных заявили, что эпидемическая ситуация в стране улучшится в ближайшие месяцы. Напротив, ухудшение ожидали только около 10%. В июле мнение населения резко изменилось.

Более половины респондентов ожидают ухудшения ситуации не только в Чехии, но и в мире, а 46% — в Европе. Еще около 25% полагают, что эпидемия перейдет в фазу стагнации.

Большая часть граждан Чехии (66%), считают адекватными усилия чешского государства против распространения коронавируса. Около 12% назвали их недостаточными, а 15% считают действия правительства необоснованно жесткими. 

Результаты опроса показали, что не менее 22% респондентов все еще хотят пройти вакцинацию и почти столько же жителей Чехии не планируют делать прививку от коронавируса.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Опрос общественного мнения Чехия
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