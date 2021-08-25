40% населения Чехии опасаются ухудшения ситуации вокруг пандемии коронавируса

​Оптимизм чехов в июле резко упал. Свыше 40% из них опасаются ухудшения эпидемической ситуации в стране. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный сегодня Центром изучения общественного мнения (CVVM).

Только 27% чехов верят в улучшение ситуации с коронавирусом, еще 26% прогнозируют стагнацию.

В двух предыдущих опросах CVVM в апреле и июне этого года более 60% опрошенных заявили, что эпидемическая ситуация в стране улучшится в ближайшие месяцы. Напротив, ухудшение ожидали только около 10%. В июле мнение населения резко изменилось.

Более половины респондентов ожидают ухудшения ситуации не только в Чехии, но и в мире, а 46% — в Европе. Еще около 25% полагают, что эпидемия перейдет в фазу стагнации.

Большая часть граждан Чехии (66%), считают адекватными усилия чешского государства против распространения коронавируса. Около 12% назвали их недостаточными, а 15% считают действия правительства необоснованно жесткими.

Результаты опроса показали, что не менее 22% респондентов все еще хотят пройти вакцинацию и почти столько же жителей Чехии не планируют делать прививку от коронавируса.

Источник: seznamzpravy.cz