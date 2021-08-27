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В Чехии первые пациенты получили третью дозу вакцины

В Чехии первые пациенты получили третью дозу вакцины

420on.cz 280
Несколько человек, находящиеся в группе риска, уже получили третью дозу вакцины от коронавируса в Чехии. Хотя ревакцинация отдельных групп населения была поддержана Чешским вакцинологическим обществом и другими экспертами, министерство здравоохранения должно официально принять решение о третьей прививке.
В Чехии первые пациенты получили третью дозу вакцины

Вакцинацию пациентов третьей дозой подтвердили в Университетской больнице Мотол. Даже после вакцинации двумя дозами Pfizer и BioNTech у некоторых пациентов из группы высокого риска после трансплантации органов не вырабатывалось достаточное количество антител. «Это были единичные случаи, и врачи очень внимательно ко всему относились. Использовалась вакцина, отличная от той, которую. пациенту вводили первоначально», — сообщил пресс-секретарь больницы Мотол Людмила Шимачкова.

Пациент был проинформирован о том, что стратегия ревакцинации пока не утверждена, но что врачи рекомендуют сделать третью прививку. Третья доза вводилась с согласия пациента, сказал заведующий отделением больницы в Млада-Болеславе Мартин Полак, который также является региональным координатором вакцинации. 

На прошлой неделе профессиональные медицинские сообщества сообщили, что по сравнению с населением в целом у 40–60% пациентов после трансплантации органов не вырабатываются антитела после двух доз вакцины с мРНК. Врачи рекомендовали ввести третью дозу вакцины против covid-19 пациентам с трансплантацией органов, их родственникам или близким лицам, осуществляющим уход.

«Иммунитет пациентов после третьей прививки у этих людей значительно укрепился. В возрастной категории примерно до 55 лет уровень антител возрастает в шесть раз, у людей старше 65 лет — даже в одиннадцать раз. И что самое главное, происходит значительное усиление клеточного иммунитета», — добавил Полак.

Министр здравоохранения Адам Войтех заявил на прошлой неделе, что третья доза вакцины против covid-19 будет предназначена для тех, кто находится в группе риска (пожилые люди, хронические больные или люди с ослабленным иммунитетом). Ревакцинация запланирована на осень.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
вакцинация прививки коронавирус Чехия врачи Министерство здравоохранения
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