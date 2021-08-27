С 30 августа Германия будет красной на карте для путешественников

С понедельника, 30 августа, Германия, португальская Мадейра и Балеарские острова будут включены в красную категорию стран с высоким риском заражения covid-19. Об этом в пятницу сообщил Минздрав. Для людей, которые не были вакцинированы или не болели коронавирусом, это означает более сложную процедуру по прибытии в Чехию.

«Германия, португальская Мадейра и испанские Балеарские острова попадут в красную категорию. Сан-Марино будет включено в оранжевую категорию с понедельника», — говорится в сообщении Минздрава.

Список стран с низким уровнем риска (зеленая категория) будет включать Албанию, Боснию и Герцеговину, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию, Сербию и город-государство Ватикан.

К числу стран со средним уровнем риска будут относиться Хорватия, Люксембург, Латвия, Австрия, Италия, Финляндия, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Сан-Марино и Словения.

При возвращении в Чехию из этих стран все туристы должны заполнять анкету прибытия.

Красными странами с высоким риском заражения будут Андорра, Болгария, Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Литва, Лихтенштейн, Монако, Германия, Эстония, Франция, Греция, Швеция, Швейцария, Испания (в т.ч. Канарские и Балеарские острова) и Португалия (вкл. Азорские острова и Мадейра).

К числу стран с очень высоким риском заражения (темно-красная категория) относятся все государства, которые не перечислены выше.

Лица, возвращающиеся из стран красной и темно-красной категорий, должны заполнить форму прибытия перед возвращением в Чешскую Республику и одновременно пройти тест на антиген или ПЦР перед поездкой, если они используют общественный транспорт для возвращения. Туристы в Чехии обязаны пройти тест ПЦР не ранее 5-го дня после возвращения и не позднее 14-го дня после въезда в Чешскую Республику. До получения результатов теста турист должен оставаться в самоизоляции.

Вышеупомянутые меры не применяются к лицам, у которых после двух прививок прошло не менее 14 дней или которые перенесли коронавирус в течение последних 180 дней.

Источник: novinky.cz