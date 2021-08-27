С 30 августа Германия будет красной на карте для путешественников

«Германия, португальская Мадейра и испанские Балеарские острова попадут в красную категорию. Сан-Марино будет включено в оранжевую категорию с понедельника», — говорится в сообщении Минздрава.
Список стран с низким уровнем риска (зеленая категория) будет включать Албанию, Боснию и Герцеговину, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию, Сербию и город-государство Ватикан.
К числу стран со средним уровнем риска будут относиться Хорватия, Люксембург, Латвия, Австрия, Италия, Финляндия, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Сан-Марино и Словения.
При возвращении в Чехию из этих стран все туристы должны заполнять анкету прибытия.
Красными странами с высоким риском заражения будут Андорра, Болгария, Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Литва, Лихтенштейн, Монако, Германия, Эстония, Франция, Греция, Швеция, Швейцария, Испания (в т.ч. Канарские и Балеарские острова) и Португалия (вкл. Азорские острова и Мадейра).
К числу стран с очень высоким риском заражения (темно-красная категория) относятся все государства, которые не перечислены выше.
Лица, возвращающиеся из стран красной и темно-красной категорий, должны заполнить форму прибытия перед возвращением в Чешскую Республику и одновременно пройти тест на антиген или ПЦР перед поездкой, если они используют общественный транспорт для возвращения. Туристы в Чехии обязаны пройти тест ПЦР не ранее 5-го дня после возвращения и не позднее 14-го дня после въезда в Чешскую Республику. До получения результатов теста турист должен оставаться в самоизоляции.
Вышеупомянутые меры не применяются к лицам, у которых после двух прививок прошло не менее 14 дней или которые перенесли коронавирус в течение последних 180 дней.
Источник: novinky.cz