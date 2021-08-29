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Минздрав Чехии: магазины и заведения сферы услуг закрывать не будем

Минздрав Чехии: магазины и заведения сферы услуг закрывать не будем

420on.cz 151
По словам министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, правительство не ожидает закрытия заведений сферы услуг, магазинов и школ даже в худшем случае. Но могут быть введены ограничения, например, на проведение массовых мероприятий. Решающим месяцем будет сентябрь.
Минздрав Чехии: магазины и заведения сферы услуг закрывать не будем

«Даже в худшем случае мы не планируем закрытие сферы услуг или магазинов. Однако мы рассчитываем на определенные ограничения, например, при организации  массовых мероприятий», — сказал министр здравоохранения CNN Prima News.

Он добавил, что решающим месяцем станет сентябрь, когда дети вернутся в школу. Министерство запланировало массовое тестирование учеников в школах — 1, 6 и 9 сентября. 

Войтех также рассчитывает, что этой осенью эпидемиологическая ситуация будет не такой серьезной, как в прошлом году. «Сегодня, в основном за счет вакцинации, иммунизация общества находится на более высоком уровне», — пояснил он.

Министр планирует, что респираторы люди по-прежнему будут носить в закрытых помещениях, по крайней мере, до октября. 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Министерство здравоохранения правительство школы дети
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