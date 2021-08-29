Минздрав Чехии: магазины и заведения сферы услуг закрывать не будем

По словам министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, правительство не ожидает закрытия заведений сферы услуг, магазинов и школ даже в худшем случае. Но могут быть введены ограничения, например, на проведение массовых мероприятий. Решающим месяцем будет сентябрь.

«Даже в худшем случае мы не планируем закрытие сферы услуг или магазинов. Однако мы рассчитываем на определенные ограничения, например, при организации массовых мероприятий», — сказал министр здравоохранения CNN Prima News.

Он добавил, что решающим месяцем станет сентябрь, когда дети вернутся в школу. Министерство запланировало массовое тестирование учеников в школах — 1, 6 и 9 сентября.

Войтех также рассчитывает, что этой осенью эпидемиологическая ситуация будет не такой серьезной, как в прошлом году. «Сегодня, в основном за счет вакцинации, иммунизация общества находится на более высоком уровне», — пояснил он.

Министр планирует, что респираторы люди по-прежнему будут носить в закрытых помещениях, по крайней мере, до октября.

Источник: novinky.cz

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