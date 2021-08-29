Минздрав Чехии: магазины и заведения сферы услуг закрывать не будем

«Даже в худшем случае мы не планируем закрытие сферы услуг или магазинов. Однако мы рассчитываем на определенные ограничения, например, при организации массовых мероприятий», — сказал министр здравоохранения CNN Prima News.
Он добавил, что решающим месяцем станет сентябрь, когда дети вернутся в школу. Министерство запланировало массовое тестирование учеников в школах — 1, 6 и 9 сентября.
Войтех также рассчитывает, что этой осенью эпидемиологическая ситуация будет не такой серьезной, как в прошлом году. «Сегодня, в основном за счет вакцинации, иммунизация общества находится на более высоком уровне», — пояснил он.
Министр планирует, что респираторы люди по-прежнему будут носить в закрытых помещениях, по крайней мере, до октября.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: