Ревакцинация в Чехии начнется 20 сентября

Рекомендацию о введении третьей дозы вакцины 30 августа обсудит правительственный Совет по рискам для здоровья, который примет окончательное решение.
По словам премьер-министра, те, кто был вакцинирован двумя дозами, с 10 сентября будут получать SMS-сообщение о том, что они могут сделать третью прививку. «С 20 сентября можно будет пройти ревакцинацию. Люди могут пойти к врачу или записаться на прием заранее. Прививка добровольная, но важная», — написал Бабиш в Facebook.
Премьер-министр повторил, что эпидемическая ситуация сейчас находится под контролем, поэтому жестких ограничительных мер вводить не планируется. Он также сообщил, что болезнь часто распространяется в детских лагерях.
В Чешской Республике вакцинацию уже прошли 5,684 миллиона человек. Большинство из них получили двухдозовую вакцину Pfizer / BioNTech, однако много пожилых людей были привиты препаратом AstraZeneca, который сейчас практически не используется. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, эти люди смогут сделать третью прививку так называемыми мРНК-вакцинами от компаний Pfizer или Moderna.
Источник: novinky.cz
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