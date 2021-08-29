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Ревакцинация в Чехии начнется 20 сентября

Ревакцинация в Чехии начнется 20 сентября

420on.cz 256
Вакцинация третьей дозой вакцины от коронавируса начнется в Чехии 20 сентября, заявил премьер-министр Андрей Бабиш в воскресенье. Третью прививку смогут сделать граждане старше 65 лет, а также люди, находящиеся в дома престарелых или домах для людей с ограниченными возможностями.
Ревакцинация в Чехии начнется 20 сентября

Рекомендацию о введении третьей дозы вакцины 30 августа обсудит правительственный Совет по рискам для здоровья, который примет окончательное решение.

По словам премьер-министра, те, кто был вакцинирован двумя дозами, с 10 сентября будут получать SMS-сообщение о том, что они могут сделать третью прививку. «С 20 сентября можно будет пройти ревакцинацию. Люди могут пойти к врачу или записаться на прием заранее. Прививка добровольная, но важная», — написал Бабиш в Facebook.

Премьер-министр повторил, что эпидемическая ситуация сейчас находится под контролем, поэтому жестких ограничительных мер вводить не планируется. Он также сообщил, что болезнь часто распространяется в детских лагерях.

В Чешской Республике вакцинацию уже прошли 5,684 миллиона человек. Большинство из них получили двухдозовую вакцину Pfizer / BioNTech, однако много пожилых людей были привиты препаратом AstraZeneca, который сейчас практически не используется. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, эти люди смогут сделать третью прививку так называемыми мРНК-вакцинами от компаний Pfizer или Moderna.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия прививки вакцинация
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