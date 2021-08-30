Правительство Чехии одобрило обязательное тестирование в социальных заведениях

С сентября непривитые сотрудники и клиенты социальных служб будут проходить тестирование на коронавирус не реже одного раза в неделю. Такое решение приняло правительство Чехии 30 августа.

По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, одна из причин заключается в том, что охват вакцинацией, особенно персонала, не так высок, как предполагают власти. Министр заявил, что обязательство пройти тест распространяется на поставщиков медицинских услуг, которые предлагают долгосрочное стационарное лечение или услуги социального обеспечения.

«Как минимум, каждые семь дней сотрудник, клиент или пациент, который не был вакцинирован или не болел covid-19, должен будет проходить тестирование», — сказал Войтех. По его словам, это могут быть ПЦР и антигенные тесты, которые можно сделать как непосредственно в соответствующем учреждении, так и в лаборатории.

Официальных данных об охвате вакцинацией сотрудников у министерства нет, но они основаны на данных по отдельным регионам. По словам Войтеха, в некоторых регионах вакцинированы 70% сотрудников, в некоторых случаях — только 50%.

«Мера носит профилактический характер и нацелена на наиболее уязвимые места, где, как мы знаем, инфекция может иметь фатальные последствия для пациентов и клиентов», — сказал он.

К началу августа от эпидемии коронавируса погибло 3418 клиентов домов престарелых и домов для людей с ограниченными возможностями. Это 11% от общего количества людей, ставших жертвами эпидемии, следует из отчета о влиянии covid-19 на социальные услуги, подготовленного Ассоциацией поставщиков социальных услуг.

С 20 сентября люди старше 60 лет смогут пройти вакцинацию третьей дозой вакцины от COVID-19. Ревакцинация будет возможна после 8 месяцев после прививки. Ревакцинация будет продолжена в следующем году, заявил 30 августа после заседания правительства министр здравоохранения Войтех.

Источник: irozhlas.cz