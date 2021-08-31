Черная категория стран с экстремальным риском заражения исчезнет с дорожного светофора

МИД Чехии объявил, что так называемая черная категория стран с экстремальным риском распространения коронавируса с 1 сентября исчезнет с интерактивной карты для путешественников. Ранее в эту категорию стран входила в том числе Россия.

Страны, которые сейчас окрашены черным цветом, перейдут в темно-красную категорию. На туристов, которые приезжают из этих стран, будут распространяться правила, применимые к этому уровню риска. Сейчас к таким странам относятся Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания (включая Занзибар и Пемба). Ранее (до 23 августа) в этот список была включена Россия и Тунис.

С 1 сентября лица, возвращающиеся из этих стран, а также путешественники из красных и темно-красных стран должны будут заполнить форму прибытия перед возвращением в Чешскую Республику и пройти тест на антиген или ПЦР перед приездом в Чехию (если они путешествуют на общественном транспорте). Повторный тест ПЦР они обязаны будут пройти не ранее, чем на пятый день после приезда. До получения результата теста они должны находиться в самоизоляции.

На людей с завершенной вакцинацией или тех, кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней, ограничения не распространяются.

Источник: ceskenoviny.cz

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