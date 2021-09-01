Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.41
USD
21.53
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 14 °C
Карантинные меры: что изменилось с 1 сентября

Карантинные меры: что изменилось с 1 сентября

420on.cz 29
С 1 сентября в Чехии снимается ряд ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. За одним столом в ресторане могут сидеть максимум шесть человек (сейчас только четыре). Также отменяются ограничения по вместимости музеев, галерей и замков. При определенных условиях организаторы могут проводить массовые мероприятия без ограничений по количеству зрителей.
Карантинные меры: что изменилось с 1 сентября

Рестораны

За одним столом может сидеть до шести человек (сейчас не более четырех). Исключение составляют члены одной семьи.

Массовые мероприятия

Организаторы могут проводить спортивные матчи, концерты, образовательные или культурные мероприятия. Количество зрителей не ограничено. Если посетителей менее 3000 человек, достаточно предъявить отрицательный тест на covid, подтверждение о завершенной вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом. Если зрителей более 3000, то необходимо, чтобы 50% имели отрицательный тест, а 50% — были привиты или переболели covid.

Музеи и галереи

Музеи и галереи, замки, зоопарки, ярмарки могут работать без ограничений (ранее действовало ограничение 75% вместимости). Посетители должны соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Количество участников хора увеличено до 50 человек.

Тесты на коронавирус

Четыре теста на антиген и два теста ПЦР в месяц по-прежнему будут покрываться за счет государственного медицинского страхования. Тест на антиген действителен, как правило, 3 дня, ПЦР — 7 дней. Срок действия теста на антиген продлевается до семи дней только в случае занятий в одной команде, например, в спортивном клубе или кружке. С 1 сентября тестирование на антиген можно пройти онлайн с помощью медицинского работника. Стоимость такого теста составляет 250 крон, а действует он в течение 24 часов.

Школы

Все школьники и студенты должны пройти тестирование на коронавирус. Исключение составляют те, кто полностью привит или переболел коронавирусом в течение последних 180 дней. Тесты запланированы на 1, 4 и 9 сентября.  Если среди 100000 проведенных тестов будет более 25 положительных, тестирование, вероятно, будет продолжено в соответствующем регионе после 9 сентября.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия школы рестораны
Читайте
по теме 
Черная категория стран с экстремальным риском заражения исчезнет с дорожного светофора
31.08.2021 13:28 Коронавирус
Черная категория стран с экстремальным риском заражения исчезнет с дорожного светофора
908
Некоторые страны ЕС признают завершенную вакцинацию только 270 дней
31.08.2021 10:55 Коронавирус
Некоторые страны ЕС признают завершенную вакцинацию только 270 дней
1061
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 31.08.21
31.08.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 31.08.21
246664
Правительство Чехии одобрило обязательное тестирование в социальных заведениях
30.08.2021 16:24 Коронавирус
Правительство Чехии одобрило обязательное тестирование в социальных заведениях
692
Последние новости:
31
августа
Посольство России в Чехии призвало МИД вернуть посольской школе возможность работать
31.08.2021 18:51 Общество
Посольство России в Чехии призвало МИД вернуть посольской школе возможность работать
908
Женщина угрожала взорвать центральный вокзал в Праге
31.08.2021 15:22 Общество
Женщина угрожала взорвать центральный вокзал в Праге
1359
В Чехии активисты заблокировали вход на комбинат по переработке мяса
31.08.2021 09:34 Общество
В Чехии активисты заблокировали вход на комбинат по переработке мяса
1447
Рейтинг доступности жилья в Европе: Чехия на предпоследнем месте
31.08.2021 07:36 Экономика
Рейтинг доступности жилья в Европе: Чехия на предпоследнем месте
5407
МИД Чехии предложил школе при посольстве России поменять статус
31.08.2021 07:27 Общество
МИД Чехии предложил школе при посольстве России поменять статус
1543
30
августа
Православную церковь в Брно пришлось охранять полиции
30.08.2021 19:39 Общество
Православную церковь в Брно пришлось охранять полиции
2593
В Чехии мужчина украл 300 кг мяса из магазина
30.08.2021 14:52 Общество
В Чехии мужчина украл 300 кг мяса из магазина
2790
Президент Чехии подписал закон о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице
30.08.2021 12:11 Политика
Президент Чехии подписал закон о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице
1009
Брюссель может приостановить выплату дотаций Чехии
30.08.2021 09:53 Политика
Брюссель может приостановить выплату дотаций Чехии
2255
Чешские автошколы повысили цены на 22% за год
30.08.2021 08:16 Экономика
Чешские автошколы повысили цены на 22% за год
1259


Мобильная версия