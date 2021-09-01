Карантинные меры: что изменилось с 1 сентября

С 1 сентября в Чехии снимается ряд ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. За одним столом в ресторане могут сидеть максимум шесть человек (сейчас только четыре). Также отменяются ограничения по вместимости музеев, галерей и замков. При определенных условиях организаторы могут проводить массовые мероприятия без ограничений по количеству зрителей.

Рестораны

За одним столом может сидеть до шести человек (сейчас не более четырех). Исключение составляют члены одной семьи.

Массовые мероприятия

Организаторы могут проводить спортивные матчи, концерты, образовательные или культурные мероприятия. Количество зрителей не ограничено. Если посетителей менее 3000 человек, достаточно предъявить отрицательный тест на covid, подтверждение о завершенной вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом. Если зрителей более 3000, то необходимо, чтобы 50% имели отрицательный тест, а 50% — были привиты или переболели covid.

Музеи и галереи

Музеи и галереи, замки, зоопарки, ярмарки могут работать без ограничений (ранее действовало ограничение 75% вместимости). Посетители должны соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Количество участников хора увеличено до 50 человек.

Тесты на коронавирус

Четыре теста на антиген и два теста ПЦР в месяц по-прежнему будут покрываться за счет государственного медицинского страхования. Тест на антиген действителен, как правило, 3 дня, ПЦР — 7 дней. Срок действия теста на антиген продлевается до семи дней только в случае занятий в одной команде, например, в спортивном клубе или кружке. С 1 сентября тестирование на антиген можно пройти онлайн с помощью медицинского работника. Стоимость такого теста составляет 250 крон, а действует он в течение 24 часов.

Школы

Все школьники и студенты должны пройти тестирование на коронавирус. Исключение составляют те, кто полностью привит или переболел коронавирусом в течение последних 180 дней. Тесты запланированы на 1, 4 и 9 сентября. Если среди 100000 проведенных тестов будет более 25 положительных, тестирование, вероятно, будет продолжено в соответствующем регионе после 9 сентября.

Источник: novinky.cz