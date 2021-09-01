Если у одного из учеников будет положительный тест, весь класс отправят в карантин

После положительного теста у одного из школьников на covid-19 весь весь класс должен будет находиться в карантине. Исключение будет сделано только для учеников, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом.

На практике это правило будет применяться только после третьего теста в четверг, 9 сентября, решило Министерство образования. Школы должны сообщить Минздраву информацию о положительных тестах до полуночи 9 сентября.

Большинство школ используют антигенные самотесты для тестирования, около 200 из более чем 4000 школ выбрали тесты ПЦР.

Ученики могут вернуться в школу только в том случае, если положительный результат теста одноклассника не подтвердится или если они сами предъявят негативный результат теста. Учащиеся имеют право на дистанционное обучение только в том случае, если как минимум половина класса или учебной группы находится на карантине.

Положительный результат самотестирования в школе должен быть подтвержден ПЦР-тестом. У детей с симптомами болезни достаточно антигенного теста, проведенного врачом.

В случае подтверждения положительного результата теста школа должна предоставить в районную санитарно-гигиеническую станцию ​​список детей, которые учились в одном классе или группе в течение последних двух дней.

Если родители отказываются тестировать ребенка в школе, ученик должен носить респиратор во время занятий.

Источник: ceskenoviny.cz