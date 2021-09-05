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Минздрав Чехии: 1 сентября среди 1,4 миллиона школьников выявлено 111 случаев инфицирования

Минздрав Чехии: 1 сентября среди 1,4 миллиона школьников выявлено 111 случаев инфицирования

420on.cz 234
Результаты первого этапа тестирования школьников на covid-19 в начале учебного года на данный момент сообщили в Министерство здравоохранения 86% чешских школ. Подтверждено 111 случаев заражения, заявил сегодня министр здравоохранения Адам Войтех. В начальные и средние школы 1 сентября пошли около 1,4 миллиона детей.
Минздрав Чехии: 1 сентября среди 1,4 миллиона школьников выявлено 111 случаев инфицирования

«Мы протестировали более миллиона детей в школах. Данные предоставили 86% школ, к сожалению, некоторые не сообщили результаты, я надеюсь, что это будет исправлено», — сказал министр. Он не пояснил, почему 14% школ до сих пор не передали в Минздрав эти данные. Положительных тестов 1 сентября было в общей сложности 111.

Войтех напомнил, что запланировано еще две волны тестирования — 6 и 9 сентября. Основная цель — сделать так, чтобы инфекция не распространялась среди учеников после летних каникул и школы не закрывались, как в прошлом году. Если на 100 000 тестов, проведенных в школах одного края, в первые два периода тестирования будет более 25 положительных случаев, тестирование будет продолжено до конца сентября.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
школы Чехия коронавирус дети Министерство здравоохранения
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