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Хорватия, Австрия и Ирландия станут красными на карте путешественников

Хорватия, Австрия и Ирландия станут красными на карте путешественников

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С понедельника, 13 сентября, Хорватия, Ирландия и Австрия перейдут в красную категорию стран с высоким риском заражения коронавирусом.
Хорватия, Австрия и Ирландия станут красными на карте путешественников

По решению Минздрава Чехии в оранжевой категории стран (средний риск заражения) с 13 сентября будут Андорра, Дания, Люксембург, Латвия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Швеция, Италия, Финляндия, Мальта, Канарские острова и Мадейра.

Венгрия, Польша, Ватикан и Азорские острова, наоборот, переведены в зеленую категорию стран с низким риском заражения. Из неевропейских стран к этой категории относятся Австралия, Гонконг, Япония, Иордания, Корея, Канада, Катар, Макао, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур и Тайвань.

Перед возвращением из зеленых и оранжевых стран необходимо заполнить форму прибытия и пройти тест в течение пяти дней после возвращения.

Красные страны представляют собой высокий риск заражения. Это Болгария, Бельгия, Исландия, Ирландия, Хорватия, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Литва, Лихтенштейн, Монако, Германия, Эстония, Франция, Австрия, Греция, Словения, Швейцария, Испания, в т.ч. Балеарские острова и Португалия.

Все остальные страны попадают в темно-красную категорию с очень высоким риском заражения.

Возвращение из стран с высоким и очень высоким риском заражения предусматривает заполнение анкеты перед возвращением в Чехию. Люди, пользующиеся общественным транспортом, обязаны пройти ПЦР-тест до пересечения границы, а затем после возвращения в Чешскую Республику (не ранее 5-го дня и не позднее 14-го дня после въезда). До получения результата теста необходимо оставаться в самоизоляции. 

В случае поездки в Чехию индивидуальным транспортом не обязательно проходить тест перед началом поездки, но обязательно пройти тест ПЦР не ранее 5-го дня и не позднее 14-го дня после въезда на территорию Чехии.

Необходимость проходить тестирование на распространяется на тех, кто полностью прошел вакцинацию или переболел covid в течение последних 180 дней.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия коронавирус туристы Туризм путешествие вакцинация
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