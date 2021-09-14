Из-за коронавируса гигиенисты закрыли начальную школу в Праге

У 44 учеников начальной школы Chmelnice в Праге 3 подтверждена инфекция covid-19. Учебное заведение будет закрыто с 15 по 24 сентября, школа перейдет на дистанционное обучение. Около трети учеников и 13 учителей находятся на карантине.

«Как бы мы ни старались поддерживать работу школы, распространение вируса было сильнее. Во вторник утром на карантин были переведены несколько классов, каждый час прибавляются ученики с положительным результатом теста ПЦР, есть случая заражения среди учителей», — сказал директор школы Вацлав Гавелка, добавив, что ученики из классов, в которых карантин не был объявлен, могут свободно передвигаться.

По словам директора, закрытие школы может продлится и после 24 сентября, если тесты, сделанные 13 и 14 сентября, подтвердят наличие заболевания у учащихся и педагогов.

По данным ČTK, школу посещают около 700 учеников.

В понедельник, 13 сентября, в Чехии было зарегистрировано 493 подтвержденных случая заболевания.

Источник: novinky.cz

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