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Чехия сейчас — третья наименее пострадавшая от covid-19 страна в ЕС

Чехия сейчас — третья наименее пострадавшая от covid-19 страна в ЕС

420on.cz 260
Чехия занимает третье место среди стран Евросоюза, менее всего пострадавших от очередной волны covid-19. Это следует из данных Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).
Чехия сейчас — третья наименее пострадавшая от covid-19 страна в ЕС

По количеству новых случаев заражения коронавирусом за последние 14 дней худшая ситуация среди стран ЕС в Словении (508 случаев на 100 тысяч населения). Второй наиболее пострадавшей страной в настоящее время является Ирландия, где за последние 14 дней было зарегистрировано 405 случаев коронавируса на 100 тысяч населения. Эстония занимает третье место — 398 случаев на 100 тысяч жителей.

В Чешской Республике число случаев заболевания растет. Однако с показателем 41 случай на 100 тысяч жителей Чехия остается третьей наименее затронутой эпидемией страной ЕС. 

В настоящее время Болгария сообщает о самом высоком количестве смертельных случаев от коронавируса на душу населения за последние две недели, где количество смертей выросло с 92 до 114 смертей на 1 миллион жителей. На втором месте сейчас Литва (57 погибших на 1 миллион жителей за две недели), третье — Греция (50 смертельных случаев).

В Чешской Республике этот показатель составляет 1,12 смертей на один миллион населения по данным за последние две недели (самый низкий показатель среди других стран Евросоюза).

Источник: novinky.cz

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коронавирус Чехия Евросоюз статистика
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